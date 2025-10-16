Atalanta e Lazio ballano sulle punte Abbondanza Juric, emergenza Sarri

Il nerazzurro ha Krstovic, Sulemana, Lookman, De Ketelaere, Scamacca, Samardzic e Maldini. Il biancoceleste ha perso Castellanos, ha Dia a mezzo servizio, il dubbio Zaccagni, Pedro multiuso. Ma Cancellieri è in gran forma