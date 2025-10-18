Pisa-Verona finisce in parità: nessun gol e un rigore annullato

Pisa-Verona, nessun gol e un rigore annullato

Primo tempo in cui il Verona si è reso più pericoloso. Giovane tra i più attivi: prima calcia dal limite e con una deviazione sfiora il palo, poi apparecchia tutto per Cham sulla destra che spreca malamente una grande occasione. Lo stesso classe 2006 prova a farsi perdonare poco dopo, ma Semper respinge bene. Il Pisa si rende pericoloso sulle palle inattive, dove Moreo svetta più in alto di tutti e sfiora la traversa. Nel finale della prima frazione, l'arbitro Guida inizialmente concede un rigore in favore del Verona per il contatto in area tra Frese e Leris, ma dopo un lungo check del Var viene annullato. La partita si accende tra il 55' e il 58'. Prima l'Hellas si divora il vantaggio con Aebischer che sbaglia il retropassaggio, Orban ci arriva prima di Semper ma la spara alta. Poi Nzola si mette in proprio e usa la forza per vincere il duello con Valentini, ma da ottima posizione non trova la porta.