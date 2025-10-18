Pisa-Verona finisce in parità: nessun gol e un rigore annullato
Dopo gli scontri in mattinata, in campo prevale la paura di perdere: la sfida tra Pisa e Verona finisce 0-0. Alla ripresa dopo la pausa nazionali, nessuno riesce a trovare la via del gol. Nel finale del primo tempo viene annullato un rigore dopo un lungo check del Var sullìintervento di Leris ai danni di Frese. Prosegue dunque la ricerca di entrambe le squadre della prima vittoria in campionato.
Primo tempo in cui il Verona si è reso più pericoloso. Giovane tra i più attivi: prima calcia dal limite e con una deviazione sfiora il palo, poi apparecchia tutto per Cham sulla destra che spreca malamente una grande occasione. Lo stesso classe 2006 prova a farsi perdonare poco dopo, ma Semper respinge bene. Il Pisa si rende pericoloso sulle palle inattive, dove Moreo svetta più in alto di tutti e sfiora la traversa. Nel finale della prima frazione, l'arbitro Guida inizialmente concede un rigore in favore del Verona per il contatto in area tra Frese e Leris, ma dopo un lungo check del Var viene annullato. La partita si accende tra il 55' e il 58'. Prima l'Hellas si divora il vantaggio con Aebischer che sbaglia il retropassaggio, Orban ci arriva prima di Semper ma la spara alta. Poi Nzola si mette in proprio e usa la forza per vincere il duello con Valentini, ma da ottima posizione non trova la porta.