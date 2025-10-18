Pari tra Lecce e Sassuolo: nessun gol al Via del Mare

Zero reti al Via del Mare: finisce 0-0 tra Lecce e Sassuolo. Le due squadre non si fanno del male alla prima partita dopo la pausa per le partite delle nazionali. I neroverdi di Grosso con questo punto salgono all'ottavo posto in classifica, in attesa delle altre sfide. Mentre la squadra di Di Francesco allunga la striscia positiva dopo il pareggio contro il Bologna e la vittoria in trasferta a Parma e sale a quota 6 punti.