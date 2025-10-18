Pari tra Lecce e Sassuolo: nessun gol al Via del Mare
Zero reti al Via del Mare: finisce 0-0 tra Lecce e Sassuolo. Le due squadre non si fanno del male alla prima partita dopo la pausa per le partite delle nazionali. I neroverdi di Grosso con questo punto salgono all'ottavo posto in classifica, in attesa delle altre sfide. Mentre la squadra di Di Francesco allunga la striscia positiva dopo il pareggio contro il Bologna e la vittoria in trasferta a Parma e sale a quota 6 punti.
Primo tempo particolarmente bloccato al Via del Mare con un solo tiro in porta nella prima mezz'ora di gioco. Il Lecce ci prova da corner, con Gabriel che colpisce bene in area, ma Pinamonti riesce a deviare in angolo. Salentini che nel finale del primo tempo vanno vicini al vantaggio con una ripartenza veloce che si conclude con la conclusione di sinistro di Stulic che sfiora il palo. Nella ripresa cresce il Sassuolo e con Laurienté creano l'occasione per portarsi avanti: il francese tutto solo e con un grande anticipo sugli avversari serve Pinamonti con i tempi sbagliati e il pallone esce sul fondo. Ci prova anche Berardi che nella stessa azione prima viene respinto da Falcone sul primo palo, poi prova a incrociare e il pallone esce di pochissimo.