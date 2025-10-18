Hernanes in diretta a Dazn: "Meno male che la Roma ha perso", tifosi furibondi sui social
Al termine di una partita persa, soprattutto di questa importanza, i nervi sono già a fior di pelle e può bastare davvero un nonnulla per provocare reazioni rabbiose. Ci ha messo del suo allora Hernanes, al secolo il 'profeta' ex di Lazio e Inter, per far saltare la mosca al naso ai tifosi della Roma, furibondi con il brasiliano per una battuta di troppo in sede di commento per Dazn sulla sfida dell'Olimpico vinta dai nerazzurri di Chivu.
"È meglio che la Roma perda"
L'analisi di Hernanes sul match tra Roma e Inter è all'inizio essenzialmente lucida ed equlibrata: "Nel primo tempo sembravano due squadre di livelli diversi: l'Inter aveva in mano il gioco e la Roma non riusciva ad attaccare. Sembravano timidi, ma poi nel secondo tempo hanno cambiato e si è vista una Roma interessante. L'Inter è il miglior attacco del campionato, ma ha dovuto difendersi". Poi la battuta di troppo, condita dal sorriso furbetto di chi sa che la sta combinando grossa: "Meno male che ha vinto l'Inter perché mi piace il calcio offensivo, ho un passato lì e poi è meglio che la Roma perda".