Hernanes in diretta a Dazn: "Meno male che la Roma ha perso", tifosi furibondi sui social

"È meglio che la Roma perda"

L'analisi di Hernanes sul match tra Roma e Inter è all'inizio essenzialmente lucida ed equlibrata: "Nel primo tempo sembravano due squadre di livelli diversi: l'Inter aveva in mano il gioco e la Roma non riusciva ad attaccare. Sembravano timidi, ma poi nel secondo tempo hanno cambiato e si è vista una Roma interessante. L'Inter è il miglior attacco del campionato, ma ha dovuto difendersi". Poi la battuta di troppo, condita dal sorriso furbetto di chi sa che la sta combinando grossa: "Meno male che ha vinto l'Inter perché mi piace il calcio offensivo, ho un passato lì e poi è meglio che la Roma perda".