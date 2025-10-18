Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 18 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Hernanes in diretta a Dazn: "Meno male che la Roma ha perso", tifosi furibondi sui social

Polverone sul web dopo il commento del 'profeta' brasiliano al termine di Roma-Inter
2 min
TagshernanesRomaInter

Al termine di una partita persa, soprattutto di questa importanza, i nervi sono già a fior di pelle e può bastare davvero un nonnulla per provocare reazioni rabbiose. Ci ha messo del suo allora Hernanes, al secolo il 'profeta' ex di Lazio e Inter, per far saltare la mosca al naso ai tifosi della Roma, furibondi con il brasiliano per una battuta di troppo in sede di commento per Dazn sulla sfida dell'Olimpico vinta dai nerazzurri di Chivu.

 

 

"È meglio che la Roma perda"

L'analisi di Hernanes sul match tra Roma e Inter è all'inizio essenzialmente lucida ed equlibrata: "Nel primo tempo sembravano due squadre di livelli diversi: l'Inter aveva in mano il gioco e la Roma non riusciva ad attaccare. Sembravano timidi, ma poi nel secondo tempo hanno cambiato e si è vista una Roma interessante. L'Inter è il miglior attacco del campionato, ma ha dovuto difendersi". Poi la battuta di troppo, condita dal sorriso furbetto di chi sa che la sta combinando grossa: "Meno male che ha vinto l'Inter perché mi piace il calcio offensivo, ho un passato lì e poi è meglio che la Roma perda".

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Bonny segna, Dovbyk noDimarco esce piano dal campo, Gasperini impazzisce