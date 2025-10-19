Il Bologna espugna Cagliari: Holm e Orsolini regalano la vittoria a Italiano

Vittoria importantissima per il Bologna che espugna la Unipol Domus: 2-0 contro il Cagliari . Tre punti preziosi per la squadra di Italiano che porta a casa la sfida grazie ai gol di Holm e il solito Orsolini , uno per tempo. I rossoblù scavalcano Juventus e Como e salgono al quinto posto in classifica. Rimane a quota otto la squadra di Pisacane.

Holm e Orsolini regalano la vittoria al Bologna: Cagliari ko

In un primo tempo bloccato, è il Cagliari a trovare il gol del vantaggio: Felici fa passare il pallone tra le gambe di Ravaglia, ma la rete viene annullata per il fuorigioco attivo di Adopo che disturba Ferguson. Passano cinque minuti ed è il Bologna a pasare avanti, stavolta senza ribaltoni. Su caldio d'angolo, Bernardeschi la mette in mezzo, Odgaard fa la sponda di testa per Holm che la appoggia in porta e firma la rete del vantaggio. Nel finale del primo tempo, il Cagliari ha l'occasione per pareggiarla con Felici che buca la difesa del Bologna, ma Ravaglia a tu per tu la devia in angolo. Nella ripresa, si riversa in avanti la squadra di Pisacane, ma la difesa del Bologna è solida e respinge. A chiudere i giochi ci pensa il solito Orsolini che fa partire un sinistro potente sul quale Caprile non arriva. Nel finale viene anche assegnato un rigore al Bologna per un contatto in area tra Folorunsho e Holm, ma dopo la revisione al monitor il penalty è stato annullato.