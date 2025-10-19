Fabregas risponde a Tudor, che scintille dopo Como-Juve: “Forse non gli hanno spiegato bene la storia...”

Fabregas e la dura risposta a Tudor: "Non gli hanno spiegato bene tutta la storia". L'allenatore della Juve non ci sta

L'allenatore del Como, fresco di successo per 2-0 ai danni di una 'Vecchia Signora' sottotono, non ha digerito le parole del tecnico bianconero che, alla vigilia del match, aveva definito così la sua squadra: "Il Como? E' una finta piccola, ha speso molto e soprattutto l'allenatore ha scelto tutti i giocatori acquistati". L'ex Barcellona, in conferenza stampa, ha replicato senza remore: "Mi rivolgo con rispetto a 'mister Tudor', visto che sabato mi ha chiamato 'allenatore del Como'. È un grande allenatore e la Juve un club immenso. Ha detto che noi siamo un esempio e che io prendo tutti i calciatori: magari non gli hanno spiegato bene tutta la storia...". Secca la controreplica di Tudor: "Non so cosa abbia detto Fabregas, può dire quello che vuole. Sono cose sue e io dico il mio".