domenica 19 ottobre 2025
Fabregas risponde a Tudor, che scintille dopo Como-Juve: “Forse non gli hanno spiegato bene la storia...”

Conferenze stampa infuocate al 'Sinigaglia': il tecnico dei lariani risponde duramente all'allenatore dei bianconeri che replica a sua volta. Cosa è successo
2 min
TagsFabregasTudorComo-Juve

COMO - Scintille allo Stadio 'Sinigallia' di Como al termine della sfida tra i padroni di casa e la Juventus. Tensione alle stelle tra l'allenatore dei lariani, Cesc Fabregas, e il tecnico dei bianconeri Igor Tudor. Ecco cosa è successo.

Fabregas e la dura risposta a Tudor: "Non gli hanno spiegato bene tutta la storia". L'allenatore della Juve non ci sta

L'allenatore del Como, fresco di successo per 2-0 ai danni di una 'Vecchia Signora' sottotono, non ha digerito le parole del tecnico bianconero che, alla vigilia del match, aveva definito così la sua squadra: "Il Como? E' una finta piccola, ha speso molto e soprattutto l'allenatore ha scelto tutti i giocatori acquistati". L'ex Barcellona, in conferenza stampa, ha replicato senza remore: "Mi rivolgo con rispetto a 'mister Tudor', visto che sabato mi ha chiamato 'allenatore del Como'. È un grande allenatore e la Juve un club immenso. Ha detto che noi siamo un esempio e che io prendo tutti i calciatori: magari non gli hanno spiegato bene tutta la storia...". Secca la controreplica di Tudor: "Non so cosa abbia detto Fabregas, può dire quello che vuole. Sono cose sue e io dico il mio".

