domenica 19 ottobre 2025
Provedel e il palo, punto d'oro Lazio. Ma l'Atalanta c'è e resta l'unica imbattuta

Le parate decisive del portiere, il legno che ha respinto il tiro di Zappacosta, il gol fallito da Ahanor hanno premiato la capacità biancoceleste di resistere alla superiorità nerazzurra nella ripresa. Juric al settimo risultato utile consecutivo
Xavier Jacobelli
1 min
Tags: atalanta, Lazio, provedel

Primo tempo inconcludente sia per l'Atalanta sia per la Lazio, ripresa nettamente nerazzurra, ma la squadra di Juric è andata a sbattere contro un grande Provedel e contro il palo che ha negato all'ottimo Zappacosta la soddisfazione del quindicesimo gol in Serie A. Si aggiungano la conclusione aerea di Krstovic, provvidenzialmente neutralizzata dell'estremo difensore avversario, la grande occasione di Athanor che il dic

