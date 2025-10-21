Pasquale Bruno, che attacco a Gimenez: "Ha simulato, ci fossimo stati io o Montero..."

"Io ho affrontato Baggio e Van Basten, non Gimenez o Conceicao..."

"Se mi è capitato di vivere, durante la mia carriera, situazioni simili? Mentre rivedevo l’episodio - prosegue Bruno che ha indossato anche le maglie di Torino, Juve e Como - ho pensato a chi come me, Passarella o anche Montero, o magari i compagni di mille partite come Policano e Annoni, avrebbe reagito davanti a una ’caduta’ del genere e le dico, che io all’altro non gliela avrei fatta passare. E che di conseguenza sarei stato sicuramente espulso". L'ex centrale difensivo ci va giù ancora più pesante: "Quando hai a che fare con campioni come ho affrontato io, un Roberto Baggio o un Van Vasten, di sicuro non ti trovi davanti Gimenez o Conceicao o anche Saelemakaers, o Ricci che spesso in area fanno quella cosa lì".