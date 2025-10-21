Pasquale Bruno, che attacco a Gimenez: "Ha simulato, ci fossimo stati io o Montero..."
FIRENZE - Non si placano le polemiche per il calcio di rigore concesso al Milan (manata di Ranieri su Gimenez) che ha di fatto deciso la gara di San Siro contro la Fiorentina. A rincarare la dose ci ha pensato Pasquale Bruno. L'ex difensore, con un passato proprio in maglia Viola (collezionò 19 presenze nell'annata 1993-94, in Serie B, contribuendo al ritorno in A della Fiorentina allenata da Claudio Ranieri, ndr) dice la sua sul contestato episodio, criticando duramente l'attaccante messicano della formazione di Allegri. "Gimenez? I simulatori sono il male del calcio", tuona Bruno. "Questo attaccante, l’attaccante rossonero, francamente scarso, ha preso in giro tutti. I tifosi della Fiorentina, gli appassionati del pallone italiani. Tutti coloro, insomma, che amano il calcio e in Italia sono costretti ad assistere a fatti scandalosi come quello di domenica".
Bruno non ci sta: "Chi simula è scarso"
"Perché un calciatore simula in campo? Perchè chi lo fa è uno scarso", sottolinea Bruno. "E’ uno che ha paura di prendere i fischi della gente perché non gli riesce di fare un dribbling o inventarsi una giocata. Ma sa che cosa mi fa arrabbiare ancora di più? Che nessuno ne parla. Che tanti opinionisti, ex calciatori, come non avevano la schiena dritta in campo, non l’hanno nemmeno nel giudicare certi episodi. Gli arbitri? Lasciamo stare. Quanti erano gli arbitri a rivedere l’episodio? E poi le immagini dicevano chiaramente che Gimenez aveva simulato, ma gli arbitri...".
"Io ho affrontato Baggio e Van Basten, non Gimenez o Conceicao..."
"Se mi è capitato di vivere, durante la mia carriera, situazioni simili? Mentre rivedevo l’episodio - prosegue Bruno che ha indossato anche le maglie di Torino, Juve e Como - ho pensato a chi come me, Passarella o anche Montero, o magari i compagni di mille partite come Policano e Annoni, avrebbe reagito davanti a una ’caduta’ del genere e le dico, che io all’altro non gliela avrei fatta passare. E che di conseguenza sarei stato sicuramente espulso". L'ex centrale difensivo ci va giù ancora più pesante: "Quando hai a che fare con campioni come ho affrontato io, un Roberto Baggio o un Van Vasten, di sicuro non ti trovi davanti Gimenez o Conceicao o anche Saelemakaers, o Ricci che spesso in area fanno quella cosa lì".
Bruno: "Mi dispiace per Pioli, per colpa di tipi come Gimenez..."
Bruno torna ancora una volta sul controverso episodio di San Siro: "Mi hanno detto che aveva la mano nel colletto... Ma per favore, non scherziamo. Mi fa ridere ascoltare certe giustificazioni... Sa, piuttosto, che cosa mi dà molta tristezza? Mi dispiace per Pioli che adesso, anche per colpa di tipi come quello lì (si riferisce a Gimenez, ndr) si trova in una situazione in cui c’è da far ripartire una situazione complessa. Stefano è un bravissimo allenatore è una brava persona e avrebbe dato tanto e di più alla sua Fiorentina", conclude l'ex difensore.
