“Milan-Como a Perth, non è più così sicuro: ci sono forti pressioni”

Dopo l'annullamento da parte della Liga della disputa della sfida tra il Villarreal e il Barcellona a Miami, è a rischio anche lo svolgimento della sfida di Serie A tra Milan e Como in Australia , a Perth . Questo è quanto riferisce il The Guardian. Per il quotidiano inglese, il piano della Lega potrebbe essere destinato all’annullamento.

A rischio Milan-Como a Perth, in Australia

"A seguito di conversazioni con il promotore della gara a Miami, si è deciso di annullare l'organizzazione dell'evento a causa dell'incertezza generata in Spagna nelle ultime settimane". Questo il comunicato con cui la Liga ha annunciato l'annullamento della sfida Villarreal-Barcellona negli Stati Uniti. Per quanto riguarda la partita tra le due formazioni lombarde, la UEFA avrebbe dato parere positivo, ribadendo però come tale decisione rappresenterebbe un'eccezione. Inoltre, al momento la Lega Serie A deve ancora avere l’autorizzazione della Confederazione calcistica asiatica (AFC), della Federcalcio australiana e della FIFA prima di poter organizzare ufficialmente la “trasferta” in Australia. Proprio l'AFC starebbe subendo delle forti pressioni esterne per non autorizzare la disputa della partita.