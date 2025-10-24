Corriere dello Sport.it
venerdì 24 ottobre 2025
Milan-Como, c'è l'ok ufficiale dall'Australia: ma crescono i no e resta in dubbio

È ancora in bilico l'organizzazione del match di Serie A tra rossoneri e lariani dall'altra parte del mondo: cosa manca per il sì definitivo e chi può bloccarne la riuscita
3 min
Ulteriori passi avanti verso l'organizzazione di Milan-Como a Perth, in Australia. La partita di Serie A all'estero, che verrebbe disputata dall'altra parte del mondo rispetto a dove risiedono i tifosi rossoneri e lariani, ha ottenuto un ulteriore 'ok' verso il sì definitivo, che è, però, ancora in bilico.

Milan-Como a Perth, c'è l'ok della federazione australiana

Nella notte italiana la Football Australia ha inviato alla Fifa una lettera, dando il suo 'ok' ufficiale all'organizzazione di Milan-Como a Perth. Il via libera della federazione australiana arriva dopo quello da parte della Uefa, la prima organizzazione a dare il suo benestare nei confronti dell'idea della Lega Serie A.

Milan-Como, crescono i no: tutti i fattori contrari

Nonostante un secondo sì, la sfida a Perth resta a rischio. Sono, infatti, numerosi i fattori contro l'organizzazione della partita di Serie A in Australia, a cui recentemente si sono aggiunte le pressioni dall'Unione Europea. Mancano gli 'ok' dell'Asian Football Confederation (AFC), che sta ricevendo numerose pressioni contro lo svolgimento del match a Perth, e poi quello finale da parte della Fifa, con il presidente Gianni Infantino ha commentato l'idea come un "grosso rischio". In questa situazione non aiutano le critiche di Fabregas, Allegri e dei giocatori delle due squadre. Ulteriori pressioni anche dall'annullamento della partita tra Villarreal e Barcellona a Miami, al quale la Uefa ha reagito positivamente.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

