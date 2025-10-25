Dove vedere Cremonese-Atalanta in tv? Dazn o Sky, orario

Cremonese-Atalanta, l'orario

Cremonese-Atalanta si disputerà oggi, sabato 25 ottobre, alle ore 20:45 allo stadio "Giovanni Zini" di Cremona.

Dove vedere Cremonese-Atalanta in diretta tv

Cremonese-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport.

Cremonese-Atalanta, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.