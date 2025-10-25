Corriere dello Sport.it
Dove vedere Cremonese-Atalanta in tv? Dazn o Sky, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida valida per l'ottava giornata di Serie A: le probabili scelte di formazione di Nicola e Juric
Serie A, cremonese, atalanta

Archiviato il pareggio di Champions con lo Slavia Praga, l'Atalanta di Ivan Juric fa visita alla Cremonese di Davide Nicola in occasione della sfida valida per l'ottava giornata di Serie A. Nerazzurri a caccia di continuità, mentre i grigiorossi inseguono una vittoria che manca dallo scorso 29 agosto.

Cremonese-Atalanta, l'orario

Cremonese-Atalanta si disputerà oggi, sabato 25 ottobre, alle ore 20:45 allo stadio "Giovanni Zini" di Cremona.

Dove vedere Cremonese-Atalanta in diretta tv

Cremonese-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport.

Cremonese-Atalanta, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Nicola e Juric

CREMONESE (3-5-2): Silvestri; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Sarmiento, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Nicola.

A disposizione: Audero, Nava, Floriani Mussolini, Ceccherini, Faye, Folino, Zerbin, Vandeputte, Lordkipanidze, Johnsen, Vazquez, Sanabria.

Indisponibili: Grassi, Collocolo, Moumbagna. Squalificati: -. Diffidati: -.

ATALANTA  (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Krstovic. Allenatore: Juric.

A disposizione: Rossi, Sportiello, Djimsiti, Obric, Bernasconi, Zappacosta, Musah, Ederson, Brescianini, Sulemana, Scamacca, Samardzic, Maldini.

Indisponibili: Scalvini, Kolasinac, Bakker. Squalificati: -. Diffidati: -.

 

 

