Dove vedere Cremonese-Atalanta in tv? Dazn o Sky, orario
Archiviato il pareggio di Champions con lo Slavia Praga, l'Atalanta di Ivan Juric fa visita alla Cremonese di Davide Nicola in occasione della sfida valida per l'ottava giornata di Serie A. Nerazzurri a caccia di continuità, mentre i grigiorossi inseguono una vittoria che manca dallo scorso 29 agosto.
Cremonese-Atalanta, l'orario
Cremonese-Atalanta si disputerà oggi, sabato 25 ottobre, alle ore 20:45 allo stadio "Giovanni Zini" di Cremona.
Dove vedere Cremonese-Atalanta in diretta tv
Cremonese-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport.
Cremonese-Atalanta, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Nicola e Juric
CREMONESE (3-5-2): Silvestri; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Sarmiento, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Nicola.
A disposizione: Audero, Nava, Floriani Mussolini, Ceccherini, Faye, Folino, Zerbin, Vandeputte, Lordkipanidze, Johnsen, Vazquez, Sanabria.
Indisponibili: Grassi, Collocolo, Moumbagna. Squalificati: -. Diffidati: -.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Krstovic. Allenatore: Juric.
A disposizione: Rossi, Sportiello, Djimsiti, Obric, Bernasconi, Zappacosta, Musah, Ederson, Brescianini, Sulemana, Scamacca, Samardzic, Maldini.
Indisponibili: Scalvini, Kolasinac, Bakker. Squalificati: -. Diffidati: -.
