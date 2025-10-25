L'Udinese ritrova la vittoria piegando il Lecce: decidono Karlstrom, Davis e Buksa

Monologo Udinese, Atta assist man, traversa di Zaniolo

Monologo dell'Udinese nel primo tempo, subito all'attacco sull'asse Davis-Zaniolo. Gaspar fa buona guardia su Atta, Tiago Gabriel è determinante su un tiro di Davis. L'avvio positivo degli uomini di Runjaic è premiato dal gol del vantaggio, che si materializza al 16': prima rete in Serie A per Karlstrom, imbeccato da un passaggio filtrante dello scatenato Atta. Il diagonale del centrocampista svedese non lascia scampo all'estremo difensore ospite. Sulle ali dell'entusiasmo l'Udinese sfiora il raddoppio con Zaniolo, al 20': palla sulla traversa. Il Lecce è in affanno e rischia quando Gaspar serve involontariamente Davis rendendo necessaria la respinta di Falcone. Poi Ekkelenkamp non trova lo specchio della porta su cross di Kamara. È il preludio al 2-0, al 37', a firma dello stesso Davis: colpo di testa vincente dopo uno slalom speciale di Atta. Gol convalidato dopo un check del Var per possibile fallo dell'attaccante. La reazione del Lecce è tutta in una conclusione dalla distanza di Stulic, che vede Okoye fuori dai pali ma trova solo l'esterno della rete. Sul finire del primo tempo l'Udinese va a un passo dal 3-0: Zanoli da rimessa laterale serve Atta, che viene fermato in scivolata da Danilo Veiga.

Berisha dimezza lo svantaggio, Camarda pericoloso, Buksa e N'Dri chiudono i conti

Davis, ammonito, fa posto al polacco Buksa. Decisamente migliore l'approccio alla ripresa del Lecce. N'Dri prova a mettersi in proprio, ma ci pensa Berisha, direttamente su calcio di punizione, al 59', ad dimezzare lo svantaggio. All'ora di gioco Zaniolo fa posto a Bayo, sei minuti più tardi Camarda rileva Stulic. Ed è proprio Camarda a far correre un brivido lungo la schiena degli spettatori di casa quando, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Okoye buca un'uscita e il talento in prestito dal Milan calcia: Bertola salva tutto. Non può nulla, invece, il Lecce, sull'invito di Bayo per Buksa che imita Karlstrom festeggiando la sua prima rete con l'Udinese. Contropiede letale sugli sviluppi di un angolo battuto dagli ospiti, scavetto vincente e tre punti in cassaforte anche se al 96' N'Dri prova a riaprire in extremis l'incontro con un tiro a giro su corner del subentrato Sala. Finisce 3-2.