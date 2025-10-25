Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 25 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Sommer e il gesto da campione: prima prende gol, poi va da De Bruyne e...

Sommer e il gesto da campione: prima prende gol, poi va da De Bruyne e...

Il portiere dell'Inter dimostra grande fairplay nei confronti del belga: cosa è successo al Maradona
Chiara Zucchelli
2 min
TagsNapoliInterSommerDe Bruyne

INVIATA A NAPOLI - Il gesto del campione. Già visto sui campi di calcio? Sì, ma non per questo scontato. Al Maradona succede che Sommer, il portiere dell'Inter, appena passato in svantaggio, vada direttamente da Kevin De Bruyne, che gli ha appena calciato il rigore contro, per sincerarsi delle sue condizioni. Non solo: una volta capito che il belga si è fatto male, dopo averlo visto in lacrime, lo ha accarezzato sulla testa, incoraggiandolo. È stata una bella immagine da vedere: nel mare di maglie azzurre dei giocatori del Napoli, che erano accanto al compagno quasi sotto shock, spiccava quella gialla del portiere avversario.

Sommer e il bel gesto verso De Bruyne

Il gesto di Sommer, che è rimasto per qualche minuto accanto a De Buryne e ai giocatori del Napoli, è diventato immediatamente virale. In quel momento non contava più il gol appena subìto, ma solo il dispiacere per un collega che si era appena fatto male.

 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

De Bruyne  si fa male calciando il rigoreNapoli-Inter, la partita

Serie A, i migliori video