Sommer e il gesto da campione: prima prende gol, poi va da De Bruyne e...
INVIATA A NAPOLI - Il gesto del campione. Già visto sui campi di calcio? Sì, ma non per questo scontato. Al Maradona succede che Sommer, il portiere dell'Inter, appena passato in svantaggio, vada direttamente da Kevin De Bruyne, che gli ha appena calciato il rigore contro, per sincerarsi delle sue condizioni. Non solo: una volta capito che il belga si è fatto male, dopo averlo visto in lacrime, lo ha accarezzato sulla testa, incoraggiandolo. È stata una bella immagine da vedere: nel mare di maglie azzurre dei giocatori del Napoli, che erano accanto al compagno quasi sotto shock, spiccava quella gialla del portiere avversario.
Sommer e il bel gesto verso De Bruyne
Il gesto di Sommer, che è rimasto per qualche minuto accanto a De Buryne e ai giocatori del Napoli, è diventato immediatamente virale. In quel momento non contava più il gol appena subìto, ma solo il dispiacere per un collega che si era appena fatto male.