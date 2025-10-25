Sommer e il gesto da campione: prima prende gol, poi va da De Bruyne e...

INVIATA A NAPOLI - Il gesto del campione. Già visto sui campi di calcio? Sì, ma non per questo scontato. Al Maradona succede che Sommer, il portiere dell'Inter, appena passato in svantaggio, vada direttamente da Kevin De Bruyne, che gli ha appena calciato il rigore contro, per sincerarsi delle sue condizioni. Non solo: una volta capito che il belga si è fatto male, dopo averlo visto in lacrime, lo ha accarezzato sulla testa, incoraggiandolo. È stata una bella immagine da vedere: nel mare di maglie azzurre dei giocatori del Napoli, che erano accanto al compagno quasi sotto shock, spiccava quella gialla del portiere avversario.