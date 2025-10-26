Verona-Cagliari 2-2: Gagliardini e Orban illudono Zanetti, poi la rimonta con Idrissi e Felici

VERONA - Il Verona annusa il profumo della prima vittoria stagionale, ma viene beffato dal Cagliari, che rimonta nel finale, acciuffando il 2-2 al Bentegodi nell'8ª giornata di Serie A. I padroni di casa scendono in campo con Bradaric sulla fascia sinistra e l'ex laziale Akpa Akpro a centrocampo mentre Frese e Bernede partono in panchina. Indisponibili Al-Musrati, Kastanos, Oyegoke e il lungodegente Suslov. Il Cagliari, senza gli acciaccati Mina e Deiola oltre agli altri infortunati Radunovic, Pintus, Di Pardo e Belotti, schiera Gaetano e Borrelli in attacco, lasciando inizialmente tra i rincalzi Sebastiano Esposito. Sulla mediana sarda esordio in Serie A per Liteta, 19enne dello Zambia proveniente dalla Primavera. Il Cagliari parte forte, con Borrelli che sfiora il bersaglio al 3' e Gaetano che costringe Montipò alla grande parata al 13'. È però il Verona a sbloccare il match al 23', tornando al gol dopo 428 minuti di digiuno: calcio di punizione di Giovane e spizzata vincente al veleno di testa di Gagliardini, che lascia di ghiaccio il portiere rossoblù Caprile.