Verona-Cagliari 2-2: Gagliardini e Orban illudono Zanetti, poi la rimonta con Idrissi e Felici
VERONA - Il Verona annusa il profumo della prima vittoria stagionale, ma viene beffato dal Cagliari, che rimonta nel finale, acciuffando il 2-2 al Bentegodi nell'8ª giornata di Serie A. I padroni di casa scendono in campo con Bradaric sulla fascia sinistra e l'ex laziale Akpa Akpro a centrocampo mentre Frese e Bernede partono in panchina. Indisponibili Al-Musrati, Kastanos, Oyegoke e il lungodegente Suslov. Il Cagliari, senza gli acciaccati Mina e Deiola oltre agli altri infortunati Radunovic, Pintus, Di Pardo e Belotti, schiera Gaetano e Borrelli in attacco, lasciando inizialmente tra i rincalzi Sebastiano Esposito. Sulla mediana sarda esordio in Serie A per Liteta, 19enne dello Zambia proveniente dalla Primavera. Il Cagliari parte forte, con Borrelli che sfiora il bersaglio al 3' e Gaetano che costringe Montipò alla grande parata al 13'. È però il Verona a sbloccare il match al 23', tornando al gol dopo 428 minuti di digiuno: calcio di punizione di Giovane e spizzata vincente al veleno di testa di Gagliardini, che lascia di ghiaccio il portiere rossoblù Caprile.
Caprile protagonista, Idrissi e Felici in gol
Caprile è molto più reattivo al 33' con una tripla parata che nega il raddoppio all'Hellas: prima devia sulla traversa una botta diagonale di sinistro di Orban e poi salva nuovamente sulle due ribattute di testa di Serdar da pochissimi passi. Il primo tempo si chiude con il Verona in vantaggio 1-0 e il Cagliari dominatore del possesso palla (62 a 38%), ma senza gol. Al rientro dagli spogliatoi nei veneti c'è Bernede al posto dell'ammonito Akpa Akpro mentre gli ospiti inseriscono Adopo al posto del debuttante Liteta. Caprile è ancora protagonista al 55': Giovane, alla ricerca del primo gol in Serie A, calcia in acrobazia dal centro dell'area sarda, ma il portiere del Cagliari devia d'istinto la sfera in calcio d'angolo. Al 59' Caprile però non può nulla su Orban, che firma il raddoppio del Verona: veloce ripartenza scaligera, nuovo assist vincente di Giovane e tocco in corsa di destro dell'attaccante nigeriano. Al 77' però il Cagliari riapre il match con il primo gol in A del 20enne Idrissi, che sfrutta la perfetta verticalizzazione di Obert e batte Montipò sul suo palo. Al 92' i sardi completano la rimonta con Felici, al terzo gol stagionale: il numero 17 del Cagliari, entrato all'80', va a segno in diagonale a conclusione di una poderosa incursione da sinistra. Finisce 2-2 con il Verona che resta a digiuno di vittorie in questo campionato (in casa non vince addirittura dal 23 febbraio). Ma non c'è tempo di riflettere perché si torna in campo già a metà settimana: il Verona sarà di scena a Como mercoledì alle 18.30 mentre il Cagliari ospiterà il Sassuolo giovedì, sempre alle 18.30.