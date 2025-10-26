Sassuolo-Roma 0-1: Dybala risolve il problema del centravanti, Gasperini torna in vetta con il Napoli
Dybala è il Mr Wolf della Roma. Il problema del centravanti lo risolve lui a Gasperini. Da falso nove basta il suo gol al 16' per riportare la Roma lassù, in vetta alla classifica, in coppia con il Napoli di Conte. Dovbyk e Ferguson ancora rimandati. L'ucraino entra nella ripresa, l'irlandese con un problema alla caviglia resta a guardare in panchina. C'era da cancellare subito la partitaccia contro il Viktoria Plzen in Europa League e la sconfitta con l'Inter all'Olimpico. I giallorossi hanno risposto con una vittoria preziosa e sofferta al Mapei Stadium. La prima rete in campionato della Joya è una perla, su ribattuta al volo con il destro, non il suo piede preferito. Il gol lo ha costruito grazie a uno scambio con Cristante, schierato da Gasp da trequartista, come già aveva fatto ai tempi dell'Atalanta. Soulé fuori dalla formazione iniziale per la prima volta, con Bailey che debutta da titolare. Per Dybala è il primo gol in questo campionato, il secondo consecutivo dopo quello su rigore contro il Viktoria Plzen, il numero 201 in carriera. La Roma, che spesso ha incassato gol nei primi venti minuti, anche questa volta non ha approcciato benissimo la gara. In avvio la squadra di Gasperini rischia parecchio: prima Thorstvedt e poi Fadera sprecano due grosse occasioni. A tirare fuori dai guai i giallorossi come detto, ci ha pensato il giocatore più talentuoso, che ha sfruttato la prima occasione. La Roma ha preso coraggio e il controllo del match dopo aver sbloccato il risultato. Al 40' ancora Dybala ha sfiorato il raddoppio con una punizione velenosa dal limite uscita di pochissimo.
Pellegrini centra il palo, la Roma porta a casa la vittoria
Nella ripresa, come in avvio di gara, la Roma subisce l'aggressività del Sassuolo. Hermoso, entrato al posto di Tsimikas, ha rischiato subito grosso per una sbracciata su Doig al limite dell'area e si è preso il giallo. Pinamonti fallisce il gol del pareggio in un paio di occasioni. Al 50' Gasperini toglie Bailey per inserire Dovbyk. Il centravanti ucraino non si è sbloccato nemmeno questa volta: solo un colpo di testa finito abbondantemente fuori. Però almeno si è fatto vedere in versione assistman: un paio di sponde e due assist preziosi. Il primo non capitalizzato da Pellegrini, che ha centrato il palo con un tocco sotto davanti a Muric due minuti dopo il suo ingresso in campo. Il secondo sprecato in malo modo da Wesley all'83'. Il brasiliano - che ha giocato tutte le partite tranne il derby in campionato - è stato una spina nel fianco prima a destra e poi a sinistra. Peccato per la scarsa lucidità sottoporta. La Roma ha dovuto soffrire fino al 95', con il risultato in bilico, ma è riuscita a resistere. Gasperini si gode il primato. È la quinta vittoria in altrettante gare in trasferta, considerando anche il derby, per i giallorossi che si confermano una macchina invincibile fuori casa. Le uniche due sconfitte in campionato, più due in Europa League, sono arrivate all'Olimpico: adesso bisogna invertire questo trend. Mercoledì nel turno infrasettimanale arriva il Parma.