Sassuolo-Roma 0-1: Dybala risolve il problema del centravanti, Gasperini torna in vetta con il Napoli

Dybala è il Mr Wolf della Roma. Il problema del centravanti lo risolve lui a Gasperini. Da falso nove basta il suo gol al 16' per riportare la Roma lassù, in vetta alla classifica, in coppia con il Napoli di Conte. Dovbyk e Ferguson ancora rimandati. L'ucraino entra nella ripresa, l'irlandese con un problema alla caviglia resta a guardare in panchina. C'era da cancellare subito la partitaccia contro il Viktoria Plzen in Europa League e la sconfitta con l'Inter all'Olimpico. I giallorossi hanno risposto con una vittoria preziosa e sofferta al Mapei Stadium. La prima rete in campionato della Joya è una perla, su ribattuta al volo con il destro, non il suo piede preferito. Il gol lo ha costruito grazie a uno scambio con Cristante, schierato da Gasp da trequartista, come già aveva fatto ai tempi dell'Atalanta. Soulé fuori dalla formazione iniziale per la prima volta, con Bailey che debutta da titolare. Per Dybala è il primo gol in questo campionato, il secondo consecutivo dopo quello su rigore contro il Viktoria Plzen, il numero 201 in carriera. La Roma, che spesso ha incassato gol nei primi venti minuti, anche questa volta non ha approcciato benissimo la gara. In avvio la squadra di Gasperini rischia parecchio: prima Thorstvedt e poi Fadera sprecano due grosse occasioni. A tirare fuori dai guai i giallorossi come detto, ci ha pensato il giocatore più talentuoso, che ha sfruttato la prima occasione. La Roma ha preso coraggio e il controllo del match dopo aver sbloccato il risultato. Al 40' ancora Dybala ha sfiorato il raddoppio con una punizione velenosa dal limite uscita di pochissimo.