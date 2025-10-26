Bernardeschi e gli insulti del Franchi all'ingresso in campo: i tifosi della Fiorentina lo ricoprono di fischi
Pessimo ritorno a Firenze per Federico Bernardeschi, ancora una volta al Franchi come rivale della 'sua' Fiorentina. Un legame spezzato dal suo passaggio alla Juventus ormai anni fa, ma che i tifosi viola non hanno ancora digerito, come hanno avuto modo di ricordare, per usare un eufemismo, al giocatore del Bologna.
Prima gli insulti, poi il fallo da rigore
Al suo ingresso in campo al 77', al posto di Orsolini, il povero Bernardeschi non è stato solo sonoramente fischiato, come nella 'logica' delle cose, ma è stato oggetto di cori e insulti, uno più pesante dell'altro. Il più gettonato, "Bernardeschi figlio di p...", al quale sono seguite poi frasi irripetibili. E siccome piove sempre sul bagnato, proprio Bernardeschi è stato il protagonista involontario del gol del pari della Fiorentina, con il fallo di mano sanzionato con il rigore del definitivo 2-2.