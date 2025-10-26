Bernardeschi e gli insulti del Franchi all'ingresso in campo: i tifosi della Fiorentina lo ricoprono di fischi

Pessimo ritorno a Firenze per Federico Bernardeschi , ancora una volta al Franchi come rivale della 'sua' Fiorentina . Un legame spezzato dal suo passaggio alla Juventus ormai anni fa, ma che i tifosi viola non hanno ancora digerito, come hanno avuto modo di ricordare, per usare un eufemismo, al giocatore del Bologna .

Prima gli insulti, poi il fallo da rigore

Al suo ingresso in campo al 77', al posto di Orsolini, il povero Bernardeschi non è stato solo sonoramente fischiato, come nella 'logica' delle cose, ma è stato oggetto di cori e insulti, uno più pesante dell'altro. Il più gettonato, "Bernardeschi figlio di p...", al quale sono seguite poi frasi irripetibili. E siccome piove sempre sul bagnato, proprio Bernardeschi è stato il protagonista involontario del gol del pari della Fiorentina, con il fallo di mano sanzionato con il rigore del definitivo 2-2.