La strana richiesta di Skorupski a Kean prima del calcio di rigore in Fiorentina-Bologna: "Non mi fare..."

Dal possibile 0-3 al 2-2. Due calci di rigore hanno permesso alla Fiorentina di strappare un punto contro il Bologna . Il primo è stato realizzato da Gudmundsson il secondo, invece, al terzo minuto di recupero da Moise Kean . Prima del tiro, però, Skorupski si è rivolto all'attaccante dicendogli: "Non fare il pallonetto".

Skorupski a Kean davanti

Probabilmente una strategia, un giochetto psicologico, quello messo in atto dal portiere del Bologna nei confronti di Moise Kean. Una richiesta che avrebbe potuto spazientire l'attaccante italiano il quale, invece, è glaciale dal dischetto, che apre il tiro con il piatto. Palla da una parte, portiere dall'altra. Una rete che ha permesso così alla Fiorentina di Pioli di evitare un'altra sconfitta e salire a quota 4 punti in campionato.