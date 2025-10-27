Corriere dello Sport.it
Serie A, gli arbitri della nona giornata: Collu per il Napoli, Massa per Pisa-Lazio

Ecco le designazioni arbitrali per il turno infrasettimanale del campionato: tutte le scelte
2 min

ROMASono state ufficializzate le designazioni arbitrali per la 9ª giornata di Serie A. Assenti Mariani, Bindoni e Marini — rispettivamente arbitro, assistente e VAR di Napoli-Inter — mentre rientrano Abisso e Marinelli, fermi dopo Milan-Fiorentina: il primo dirigerà Genoa-Cremonese, il secondo sarà quarto ufficiale in Cagliari-Sassuolo.

Serie A, tutti gli arbitro della nona giornata

Questi gli arbitri della nona giornata di Serie A in programma mercoledì 29 ottobre: Lecce - Napoli (28/10, ore 18.30): Collu di Cagliari (Rossi l. - Cavallina iv: Massimi; var: Gariglio; avar: Paterna); Atalanta - Milan (28/10, ore 20.45): Doveri di Roma (Vecchi - Moro; iv: Manganiello; var: Chiffi; avar: Dionisi); Como - Verona (ore 18.30): Marcenaro di Genova (Rossi C. - Bianchini iv: Perri; var: Serra; avar: Giua); Juventus - Udinese (ore 18.30): Di Bello di Brindisi (Rossi M. - Bercigli; iv: Bonacina var: Paterna; avar: Guida); Roma - Parma (ore 18.30): Crezzini di Siena (Peretti - Zingarelli; iv: La Penna; var: Aureliano; avar: Maggioni); Bologna - Torino (ore 20.45): Ayroldi di Molfetta (Cecconi - Cipressa; iv: Zufferli var: Di Paolo; avar: Nasca); Genoa - Cremonese (ore 20.45): Abisso di Palermo (Di Gioia - Di Giacinto; iv: Perenzoni; var: Dionisi; avar: Volpi); Inter - Fiorentina (ore 20.45): Sozza di Seregno (Costanzo - Passeri; iv: Fourneau var: Ghersini; avar: Chiffi); Cagliari - Sassuolo (30/10, ore 18.30): Pairetto di Nichelino (Colarossi - Scarpa iv: Marinelli; var: Camplone; avar: Guida); Pisa - Lazio (30/10, ore 20.45): Massa di Imperia (Dei Giudici - Trinchieri; iv: Fabbri var: Maggioni; avar: Ghersini).

 

 

