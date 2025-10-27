Serie A, gli arbitri della nona giornata: Collu per il Napoli, Massa per Pisa-Lazio

ROMA - Sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per la 9ª giornata di Serie A. Assenti Mariani, Bindoni e Marini — rispettivamente arbitro, assistente e VAR di Napoli-Inter — mentre rientrano Abisso e Marinelli, fermi dopo Milan-Fiorentina: il primo dirigerà Genoa-Cremonese, il secondo sarà quarto ufficiale in Cagliari-Sassuolo.