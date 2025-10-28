Corriere dello Sport.it
Milan-Como a Perth, De Siervo e la dignità dei tifosi della Curva Sud rossonera

Per difendere l'assurda trasferta australiana, l'ad della Lega afferma: "A Perth esiste una comunità che non ha meno dignità dei tifosi della Curva Sud di vedere il Milan, anzi più la relazione è a distanza e più deve essere coltivata".  A quando a Ushuaia (Polo Sud)?
Xavier Jacobelli
Passa il tempo, febbraio non è così lontano e in Lega friggono aspettando il sì della Fifa. Anche se, alla buon'ora, Infantino potrebbe fare qualcosa di buono per il calcio dicendo no a Milan-Como nello stadio consacrato al cricket e al football australiano da Perth, 14 mila km da Milano, raggiungibile fra le 20 e le 22 ore di volo (se va bene) all'andata e salutandola per altre 20 -22 al ritorno (se va bene), con 7 fusi orari da smaltire all'

