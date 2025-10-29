Dove vedere Bologna-Torino in tv? Dazn o Sky, orario
Bologna-Torino, l'orario
Bologna-Torino andrà in scena oggi, mercoledì 29 ottobre, alle ore 20:45 allo stadio Dall'Ara di Bologna.
Dove vedere Bologna-Torino in diretta tv
Bologna-Torino sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Bologna-Torino, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su DAZN. L’omonima applicazione mobile è disponibile gratuitamente su Play Store e App Store e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Italiano e Baroni
BOLOGNA (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Camarda, Banda. Allenatore: Italiano.
A disposizione: Skorupski, Pessina, Casale, Lucumì, De Silvestri, Miranda, Pobega, Freuler, Sulemana, Fabbian, Orsolini, Castro, Cambiaghi, Dominguez.
Indisponibili: Immobile. Squalificati: Holm. Diffidati: -
TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Lazaro, Casadei, Asllani, Vlasic, Biraghi; Adams, Simeone. Allenatore: Baroni.
A disposizione: Popa, Pedersen, Dembélé, Ismajli, Masina, Ilkhan, Ilic, Gineitis, Aboukhlal, Zapata, Njie, Ngonge.
Indisponibili: Anjorin, Israel, Nkounkou, Savva, Schuurs. Squalificati: - Diffidati: -
