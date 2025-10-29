Corriere dello Sport.it
mercoledì 29 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Dove vedere Bologna-Torino in tv? Dazn o Sky, orario

Tutto quello che c'è da sapere sulla partita del Dall'Ara: le possibili scelte di Italiano e Baroni
TagsSerie ABolognaTorino
Dopo il pareggio tra le polemiche del Franchi contro la Fiorentina, torna in campo il Bologna. La squadra di Italiano (che sarà presente al Dall'Ara) ospiterà il Torino di Marco Baroni, reduce da due successi consecutivi in campionato, contro Napoli e Genoa.

Bologna-Torino, l'orario

Bologna-Torino andrà in scena oggi, mercoledì 29 ottobre, alle ore 20:45 allo stadio Dall'Ara di Bologna.

Dove vedere Bologna-Torino in diretta tv

Bologna-Torino sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Bologna-Torino, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L’omonima applicazione mobile è disponibile gratuitamente su Play Store e App Store e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili formazioni di Italiano e Baroni

BOLOGNA (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Camarda, Banda. Allenatore: Italiano.

A disposizione: Skorupski, Pessina, Casale, Lucumì, De Silvestri, Miranda, Pobega, Freuler, Sulemana, Fabbian, Orsolini, Castro, Cambiaghi, Dominguez.

Indisponibili: Immobile. Squalificati: Holm. Diffidati: -

TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Lazaro, Casadei, Asllani, Vlasic, Biraghi; Adams, Simeone. Allenatore: Baroni.

A disposizione: Popa, Pedersen, Dembélé, Ismajli, Masina, Ilkhan, Ilic, Gineitis, Aboukhlal, Zapata, Njie, Ngonge.

Indisponibili: Anjorin, Israel, Nkounkou, Savva, Schuurs. Squalificati: - Diffidati: -

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A
Dopo il pareggio tra le polemiche del Franchi contro la Fiorentina, torna in campo il Bologna. La squadra di Italiano (che sarà presente al Dall'Ara) ospiterà il Torino di Marco Baroni, reduce da due successi consecutivi in campionato, contro Napoli e Genoa.

Bologna-Torino, l'orario

Bologna-Torino andrà in scena oggi, mercoledì 29 ottobre, alle ore 20:45 allo stadio Dall'Ara di Bologna.

Dove vedere Bologna-Torino in diretta tv

Bologna-Torino sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Bologna-Torino, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L’omonima applicazione mobile è disponibile gratuitamente su Play Store e App Store e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Italiano al Dall'AraTorino, due vittorie di fila
1
Dove vedere Bologna-Torino in tv? Dazn o Sky, orario
2
Le probabili formazioni di Italiano e Baroni