Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 30 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Spalletti, 3 milioni per 8 mesi: è il quarto più pagato della A

Il neo allenatore della Juve ha firmato sino al 30 giugno 2026 con rinnovo automatico del contratto in caso diqualificazione Champions. Conte capolista anche della classifica ingaggi (8 milioni netti), Gasperini e Allegri lo tallonano (5 milioni)
Xavier Jacobelli
1 min
TagsSpallettijuve

Tre milioni netti per 8 mesi, presumibilmente lordi di emozioni, impegno, orgoglio che, qualora camminassero nella qualificazione alla Champions League farebbero scattare automaticamente il rinnovo. Sono queste le condizioni di partenza che Luciano Spalletti ha concordato con la Juve, in qualità di al

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte