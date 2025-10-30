L'ultimo posto in classifica dopo nove giornate e l'inatteso capitombolo interno con la Cremonese hanno conclamato la crisi del Genoa , protagonista di un avvio di stagione sorprendente in negativo e che ha fatto ribollire la piazza. All'indomani del ko con i grigiorossi, arrivano le prime contromisure della società, che tiene ancora in sospeso la figura dell'allenatore, il confermatissimo Vieira, ma che si appresta a concludere il rapporto con il direttore sportivo Marco Ottolini .

Verso la risoluzione consensuale, Juve alla finestra

L'addio al dirigente non dovrebbe assumere forme traumatiche, perché con il club si sta lavorando su una risoluzione consensuale del contratto, che sarebbe comunque scaduto a giugno, dopo una promozione centrata dalla B alla A e due salvezze centrate senza patemi. Al suo posto a Marassi dovrebbe sbarcare il giovane spagnolo Diego Lopez, 35enne valenciano, ex del Lens e svincolato dallo scorso giugno. Per quanto riguarda invece il futuro di Ottolini, non è da escludere un suo passaggio alla Juventus. Anzi un ritorno, perché dei quadri dirigenziali bianconeri ha già fatto parte per quattro anni, dopo essere cresciuto sotto l'ala di Paratici prima e di Cherubini poi.