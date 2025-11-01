Udinese, Zaniolo non si ferma più. Ma la Dea cambia troppo e perde male

L'aria del Friuli sta facendo un gran bene a Zaniolo: segna il terzo gol in quattro partite, da ex implacabile affonda l'Atalanta infliggendo la prima sconfitta in campionato, premia la fiducia di Runjaic e inguaia Juric. Considerato come si erano messe le cose, se fosse miracolosamente arrivato, a Ivan sarebbe stato certamente bene anche un ottavo pareggio contro la pimpant