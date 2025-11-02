Corriere dello Sport.it
domenica 2 novembre 2025
Dove vedere Fiorentina-Lecce in tv? Dazn o Sky, orario

Al "Franchi" Pioli si gioca tutto nella partita contro la squadra di Di Francesco: le possibili scelte di formazione
Serie A Fiorentina Lecce
Sono giorni tesissimi in casa Fiorentina. La squadra toscana è in piena zona retrocessione, con soli quattro punti raccolti in nove giornate di campionato. Nelle ultime ore, nel pieno della contestazione del pubblico, sono arrivate le dimissioni del direttore Pradè, e Pioli, nella partita contro il Lecce, si gioca tutto

Fiorentina-Lecce, l’orario

Fiorentina-Lecce andrà in scena oggi, domenica 2 novembre, alle ore 15:00 allo stadio "Franchi" di Firenze.

Dove vedere Fiorentina-Lecce in diretta tv

Fiorentina-Lecce sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN.

Fiorentina-Lecce, dove vederla in streaming

La sfida del ”Franchi" sarà visibile live in streaming su DAZN. L'omonima applicazione mobile è disponibile gratuitamente su Play Store e App Store e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Pioli e Di Francesco

FIORENTINA (3‑5‑1-1): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Fortini; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Pioli.
A disposizione: Martinelli, Comuzzo, Kospo, Parisi, Kouadio, Richardson, Fagioli, Sohm, Fazzini, Dzeko, Piccoli, Lezzerini.

Indisponibili: Gosens, Kouame, Lamptey, Sabiri. Squalificati: Viti. Diffidati: -

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Maleh, Banda; Stulic. Allenatore: Di Francesco.

A disposizione: Frucht, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Sottil,Berisha, Helgason, Kouassi, Camarda, N’Dri, Morente, Kaba 
Indisponibili: Pierret, Jean, Perez. Squalificati: -.  Diffidati: Gaspar 

