Dove vedere Fiorentina-Lecce in tv? Dazn o Sky, orario
Fiorentina-Lecce, l’orario
Fiorentina-Lecce andrà in scena oggi, domenica 2 novembre, alle ore 15:00 allo stadio "Franchi" di Firenze.
Dove vedere Fiorentina-Lecce in diretta tv
Fiorentina-Lecce sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN.
Fiorentina-Lecce, dove vederla in streaming
La sfida del ”Franchi" sarà visibile live in streaming su DAZN. L'omonima applicazione mobile è disponibile gratuitamente su Play Store e App Store e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Pioli e Di Francesco
FIORENTINA (3‑5‑1-1): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Fortini; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Pioli.
A disposizione: Martinelli, Comuzzo, Kospo, Parisi, Kouadio, Richardson, Fagioli, Sohm, Fazzini, Dzeko, Piccoli, Lezzerini.
Indisponibili: Gosens, Kouame, Lamptey, Sabiri. Squalificati: Viti. Diffidati: -
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Maleh, Banda; Stulic. Allenatore: Di Francesco.
A disposizione: Frucht, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Sottil,Berisha, Helgason, Kouassi, Camarda, N’Dri, Morente, Kaba
Indisponibili: Pierret, Jean, Perez. Squalificati: -. Diffidati: Gaspar
Fiorentina-Lecce, l’orario
Fiorentina-Lecce andrà in scena oggi, domenica 2 novembre, alle ore 15:00 allo stadio "Franchi" di Firenze.
Dove vedere Fiorentina-Lecce in diretta tv
Fiorentina-Lecce sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN.
Fiorentina-Lecce, dove vederla in streaming
La sfida del ”Franchi" sarà visibile live in streaming su DAZN. L'omonima applicazione mobile è disponibile gratuitamente su Play Store e App Store e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.