lunedì 3 novembre 2025
Dove vedere Lazio-Cagliari in tv? Dazn o Sky, orario

Allo stadio Olimpico di Roma si chiude la decima giornata del campionato di Serie A: le probabili scelte di formazione di Sarri e Pisacane
Serie A Lazio Cagliari

Archiviato il pareggio di Pisa, la Lazio di Maurizio Sarri va a caccia di una vittoria davanti al proprio pubblico, nonostante le tante assenze che stanno caratterizzando questo momento biancoceleste. Di fronte, un Cagliari alla ricerca di punti salvezza, reduce dal ko interno con il Sassuolo.

Lazio-Cagliari, l'orario

Lazio-Cagliari andrà in scena oggi, lunedì 3 novembre, alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma.

Dove vedere Lazio-Cagliari in diretta tv

Lazio-Cagliari sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

Lazio-Cagliari, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono disponibili gratuitamente su Play Store e App Store e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire il Monday Night di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Sarri e Pisacane

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

A disposizione: Mandas, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Lu. Pellegrini, Vecino, Belahyane, Noslin, Pedro.

Indisponibili: Tavares, Cancellieri, Castellanos, Hysaj, Rovella, Dele-Bashiru. Squalificati: -. Diffidati: -.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho, Idrissi; S. Esposito, Borrelli. Allenatore: Pisacane.

A disposizione: Radunovic, Sarno, Zé Pedro, Rodriguez, Di Pardo, Mazzitelli, Cavuoti, Felici, Kilicsoy, Gaetano, Luvumbo, Pavoletti.

Indisponibili: Ciocci, Pintus, Deiola, Rog, Liteta, Belotti. Squalificati: Obert. Diffidati: -.

 

