Dove vedere Lazio-Cagliari in tv? Dazn o Sky, orario

Lazio-Cagliari, l'orario

Lazio-Cagliari andrà in scena oggi, lunedì 3 novembre, alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma.

Dove vedere Lazio-Cagliari in diretta tv

Lazio-Cagliari sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

Lazio-Cagliari, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono disponibili gratuitamente su Play Store e App Store e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire il Monday Night di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.