lunedì 3 novembre 2025
Colpo Genoa in casa del Sassuolo: Berardi risponde a Malinovskyi, decide Ostigard

Al Mapei è andato in scena il penultimo match della 10ª giornata di Serie A: Criscito e Murgita debuttano con una vittoria pesantissima, in attesa del nuovo allenatore
TagsSerie AGenoaSassuolo

Clamoroso epilogo al Mapei Stadium nel primo dei posticipi del lunedì della 10ª giornata di Serie A, con il Genoa che ha superato il Sassuolo per 2-1, grazie al gol trovato praticamente allo scadere da Ostigard. Boccata d'ossigeno per i liguri, che lasciano l'ultimo posto alla Fiorentina e scavalcano anche il Verona, in attesa del nuovo allenatore. Battuta d'arresto inattesa per la squadra di Grosso, reduce dal bel successo di Cagliari.

Serie A, la classifica

Scossa Genoa, perla di Malinovskyi

L'avvicendamento in panchina tra Vieira e il duo Murgita-Criscito ha l'effetto sperato, almeno a livello dell'atteggiamento da parte della squadra. Il Genoa infatti impatta il match con grande personalità, quasi sorprendendo il Sassuolo, che nel primo tento stenta a prendere le misure. Il gioiello incastonato dal snistro di Malinovskyi al 18' è il giusto premio per il coraggio mostrato dai liguri.

Berardi fa 150 con il Sassuolo

Nella ripresa è tutto un altro Sassuolo, che da subito mette alle corde il Genoa e che trova il pari sugli sviluppi di un corner, con la girata al volo di Berardi sul secondo palo, che fa 150 gol con la maglia neroverde. La squadra di Grosso è in fiducia ed è Leali ad evitare in un paio di occasioni il sorpasso. Criscito e Murgita correggono la formazione e i liguri tornano in quota, chiudendo con più efficacia, senza rinunciare a pungere di rimessa.

Decice Ostigaard all'ultimo respiro

Quando ormai il pari sembra essere il risultato più giusto, arriva al penultimo minuto di recupero il gol partita per il Genoa, con l'inzuccata vincente di Ostigard, che beffa gli emiliani e regala ai rossoblù una vittoria pesantissima.

