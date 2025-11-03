Colpo Genoa in casa del Sassuolo: Berardi risponde a Malinovskyi, decide Ostigard

Berardi fa 150 con il Sassuolo

Nella ripresa è tutto un altro Sassuolo, che da subito mette alle corde il Genoa e che trova il pari sugli sviluppi di un corner, con la girata al volo di Berardi sul secondo palo, che fa 150 gol con la maglia neroverde. La squadra di Grosso è in fiducia ed è Leali ad evitare in un paio di occasioni il sorpasso. Criscito e Murgita correggono la formazione e i liguri tornano in quota, chiudendo con più efficacia, senza rinunciare a pungere di rimessa.