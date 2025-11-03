Cambio forzato per Sarri all'intervallo: fuori Romagnoli, dentro Provstgaard
Ennesimo infortunio per la squadra biancocelesti: le condizioni del difensore
Ancora un infortunio in casa Lazio: Maurizio Sarri è stato infatti costretto a a togliere dal campo Alessio Romagnoli, che ha terminato dolorante il primo tempo contro il Cagliari. Al suo posto è entrato Provstgaard e ora è in dubbio la sua presenza per il big match serale contro l'Inter a San Siro di domenica 9 novembre.
Lazio, infortunio per Romagnoli: le sue condizioni
Prima di andare negli spogliatoi per l'intervallo, l'ex difensore del Milan si è toccato il flessore destro in seguito a uno scontro di gioco con Borrelli prima della fine del primo tempo. Tutta da capire l'entità del problema, che verrà verificata nelle prossime con tutti gli accertamenti, anche se per la Lazio si tratta dell'ennesimo infortunio in questa stagione.