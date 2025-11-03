Hernanes e il "dribbling della mucca": cos'è e perché ha fatto impazzire i tifosi in Lazio-Cagliari

Il Profeta Hernanes ha sorpreso tutti durante la telecronaca di Lazio-Cagliari : l'ex calciatore brasiliano, seconda voce, ha infatti commentato un'azione di Gaetano , defindendola come "dribbling della mucca".

Il "dribbling della mucca": cosa significa quello che ha detto Hernanes

L'ex Napoli si era involato in contropiede per calciare con il sinistro verso la porta di Provedel, che ha risposto presente. Hernanes ha parlato così in diretta: "Come si chiama questa finta in Italia, in Brasile lo chiamiamo il dribbling della mucca, della vacca". O drible de vaca (il dribbling della mucca) significa infatti superare un difensore dribblando a sinistra e mandando la palla a destra.