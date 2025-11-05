De Rossi contro Galloppa, ritorno al passato: la statistica a favore di DDR e quella volta nel 2008...

De Rossi è a un passo dal Genoa, Galloppa è già a tutti gli effetti il successore di Pioli dopo l'esonero. E domenica c'è proprio Genoa-Fiorentina, De Rossi - pronto a dirigere il primo allenamento e ad andare in panchina nella prossima di campionato - contro Galloppa, una sfida inedita che rimanda indietro nel tempo, agli incroci tra il 2006 e il 2015, periodo durante il quale DDR e l'ex Siena e Parma si sono incontrati nove volte da avversari con un bilancio totalmente a favore dell'ex capitano della Roma: 7 vittorie a 1, partecipando direttamente al successo del primo maggio 2010 (Parma-Roma 1-2) con un assist per il primo gol di Totti e a quello del 17 marzo 2013 (Roma-Parma 2-0), sempre grazie ad un assist per la rete di Lamela.