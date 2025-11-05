De Rossi contro Galloppa, ritorno al passato: la statistica a favore di DDR e quella volta nel 2008...
De Rossi è a un passo dal Genoa, Galloppa è già a tutti gli effetti il successore di Pioli dopo l'esonero. E domenica c'è proprio Genoa-Fiorentina, De Rossi - pronto a dirigere il primo allenamento e ad andare in panchina nella prossima di campionato - contro Galloppa, una sfida inedita che rimanda indietro nel tempo, agli incroci tra il 2006 e il 2015, periodo durante il quale DDR e l'ex Siena e Parma si sono incontrati nove volte da avversari con un bilancio totalmente a favore dell'ex capitano della Roma: 7 vittorie a 1, partecipando direttamente al successo del primo maggio 2010 (Parma-Roma 1-2) con un assist per il primo gol di Totti e a quello del 17 marzo 2013 (Roma-Parma 2-0), sempre grazie ad un assist per la rete di Lamela.
Quella sfida Galloppa-De Rossi nel 2008
La prima (e unica) vittoria di Galloppa contro De Rossi arrivò il 5 ottobre 2008 quando vestiva la maglia del Siena. DDR sfiorò la chance dell'1-0: si incuneò in area e scartò Curci in uscita, ma poi non riuscì a centrare la porta da posizione defilata. Il neo tecnico della Fiorentina invece si mise in mostra con con un lungo lancio millimetrico per Frick, che poi tirò sul fondo, pochi minuti prima del gol del vantaggio del Siena proprio con il centravanti del Liechtenstein. Da quella partita lì, Galloppa non riuscì più a battere De Rossi in campo: sei sconfitte (contando solo le gare in cui entrambi hanno giocato) su sei incroci. Domenica prossima ci sarà la rivincita e un ritorno a quei tempi lontani.