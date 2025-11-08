Dove vedere Como-Cagliari in tv? Dazn o Sky, orario

Una volta archiviato il prezioso pareggio di Napoli, il Como di Cesc Fabregas torna tra le mura amiche per affrontare il Cagliari di Fabio Pisacane, in occasione dell' undicesima giornata di Serie A . Prova di maturità per Nico Paz e compagni, mentre i sardi vogliono consolidare il loro piazzamento in classifica e tenere a debita distanza la zona retrocessione.

Como-Cagliari, l'orario

Il fischio d'inizio di Como-Cagliari è previsto per oggi, sabato 8 novembre, alle ore 15 allo stadio "Sinigaglia".

Dove vedere Como-Cagliari in diretta tv

Como-Cagliari sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Como-Cagliari, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.