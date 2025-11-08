Corriere dello Sport.it
Dove vedere Lecce-Verona in tv? Dazn o Sky, orario

Scontro salvezza al "Via del Mare", dove l'Hellas di Paolo Zanetti fa visita alla squadra di Eusebio Di Francesco: le probabili scelte di formazione
TagsSerie ALecceVerona

In palio punti salvezza importanti al "Via del Mare", dove si sfidano il Lecce di Eusebio Di Francesco e il Verona di Paolo Zanetti. Hellas reduce dalla buona prestazione contro l'Inter di Cristian Chivu, mentre i salentini arrivano dal successo esterno di Firenze, che ha consentito ai giallorossi di compiere un balzo importante in classifica.

Lecce-Verona, l'orario

Lecce-Verona andrà in scena oggi, sabato 8 novembre, alle ore 15 allo stadio "Via del Mare".

Dove vedere Lecce-Verona in diretta tv

Lecce-Verona sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Lecce-Verona, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming solo su DAZN. Potrete scaricare l'omonima applicazione su Play Store e App Store, prima di accedere attraverso un semplice login, previo abbonamento. Segui lo scontro salvezza in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Di Francesco e Zanetti

LECCE (4-3-3): Falcone; D. Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, T. Morente; Berisha, Stulic, Banda. Allenatore: Di Francesco.

A disposizione: Frucht, Samooja, Kouassi, Ndaba, Siebert, Helgason, Kaba, Sala, Maleh, Pierotti, Sottil, Camarda, N'Dri, Kovac.

Indisponibili: Pierret, Jean, Perez. Squalificati: -. Diffidati: Gaspar.

H. VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Valentini; Belghali, Akpa-Akpro, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban. Allenatore: Zanetti.

A disposizione: Perilli, Toniolo, Nunez, Slotsager, Ebosse, Fallou, Bradaric, Niasse, Al-Musrati, Harroui, Sarr, Kastanos, Ajayi, Mosquera.

Indisponibili: Oyegoke, Serdar, Suslov. Squalificati: -. Diffidati: Belghali.

 

