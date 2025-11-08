Como-Cagliari finisce 0-0: Caprile al top, Pisacane sorride

COMO - Finisce 0-0 la sfida tra Como e Cagliari, valida per l’undicesima giornata di Serie A. Un pareggio che lascia l’amaro in bocca a entrambe le squadre, ma che conferma la solidità difensiva dei lombardi, al secondo risultato senza reti consecutive dopo lo 0-0 con il Napoli. La formazione di Cesc Fabregas sale così a 18 punti, agganciando momentaneamente Bologna e Juven al quinto posto in classifica, a testimonianza di un avvio di stagione sorprendente e di grande continuità. Il Cagliari di Pisacane, invece, conquista un punto prezioso in chiave salvezza: i sardi si portano a quota 10, mantenendo un margine di +4 sulla zona retrocessione.

Il tabellino di Como-Cagliari

La partita e l'autogol annullato

Dopo una prima fase di studio, il Como prova a prendere il controllo del gioco e al 10’ sfiora il vantaggio con una splendida imbucata di Nico Paz per Morata, che si presenta a tu per tu con Caprile senza però riuscire a superarlo. La reazione del Cagliari è immediata: al 19’ i rossoblù trovano la rete con un autogol di Valle su cross di Palestra, ma il VAR annulla tutto per un fallo commesso dallo stesso ex Atalanta all’inizio dell’azione. Al 22’ ci prova Perrone, autore di un ottimo traversone per Diao, che però manca l’impatto con il pallone. Gli ospiti tentano di abbassare i ritmi, mentre il Como continua a spingere alla ricerca del vantaggio. Al 33’ Addai lascia partire un potente destro dalla distanza, ma Caprile è attento e devia in sicurezza. Il portiere del Cagliari si supera ancora al 37’, neutralizzando un’insidiosa conclusione di Nico Paz. Lo stesso Paz, pochi minuti dopo, al 40’, commette un errore in fase di impostazione che rischia di costare caro ai padroni di casa, ma il contropiede dei sardi non viene concretizzato da Gaetano. Al 54’ il Como sfiora il gol con una clamorosa occasione per Morata, ma Caprile si conferma protagonista assoluto con un intervento straordinario da distanza ravvicinata. Quattro minuti più tardi ci prova ancora Nico Paz con una conclusione dalla distanza, ma il portiere rossoblù si distende e devia in corner con un’altra grande parata. Entrambi gli allenatori tentano di cambiare l’inerzia del match con una serie di sostituzioni. Tra i giocatori richiamati in panchina c’è anche Álvaro Morata, che chiede lui stesso il cambio dopo aver ricevuto un cartellino giallo, per evitare rischi nel finale di gara. Non succede più nulla: 0-0 e un punto a testa.