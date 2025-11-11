Il crollo dei gol: come in 5 anni si sono perse oltre 100 reti

Ci siamo persi i gol e ci siamo persi i centravanti. Ma probabilmente i dati sono legati: in Serie A si segna meno perché i centravanti segnano meno . Si parla di dati impressionanti. All’undicesima giornata di questo campionato il totale delle reti è 244 , l’anno scorso era 301 , nel 2020-21 (parliamo di cinque anni fa, mica un secolo) erano 355 , vale a dire 111 gol in più di adesso . Se li spalmiamo su venti squadre, vuol dire che di media ogni squadra, rispetto a quel campionato, ha segnato 5 gol e mezzo in meno. Se invece li spalmiamo per le giornate della Serie A, ce ne siamo persi 10 ogni turno . In quell’anno generoso di reti e di spettacolo, in testa alla classifica c’era il Milan con tre punti di vantaggio sull’Inter, che aveva però il miglior attacco: 29 gol (tre in più dei rossoneri). Quest’anno l’ Inter è a 26 reti ed è prima accanto alla Roma che di gol ne ha fatti appena 12.

Serie A, ci sono troppi 0-0

Possiamo andare avanti. Da quando il nostro campionato è passato a venti squadre (stagione 2004-05), solo una volta è stato registrato un dato più basso, nel 2010-11, quando i gol all’undicesima erano 241. Poi però ci siamo abituati bene, soprattutto di recente. Negli ultimi dieci campionati è spesso stata sfiorata e ancora più spesso superata quota 300. Stanno diventando partite senza spettacolo, o meglio, senza emozioni. Negli anticipi di venerdì e sabato scorso in cinque gare sono stati segnati cinque gol e quattro tutti al Tardini in Parma-Milan. Il venerdì 1-0 del Pisa sulla Cremonese, il sabato tre 0-0 di seguito in Como-Cagliari, Lecce-Verona e Juventus-Torino, solo a Parma hanno evitato il record negativo. Nelle prime undici giornate di questa stagione, le partite finite senza gol sono diciassette e questo è il primato dei campionati a venti squadre. Dal 2004-05 a oggi, soltanto sei volte gli 0-0 erano andati in doppia cifra... Magari qualcuno sarà contento per i famosi clean-sheet, italianamente la porta inviolata, ma mica è troppo divertente. Può essere il frutto di una buona organizzazione difensiva, però qualcosa in più, qualcosa di meglio si dovrebbe fare anche in attacco.

Serie A, le ragioni di questo crollo

Prima che alle vittorie fossero assegnati tre punti, quando il pareggio era un buon risultato, ottimo se conquistato in trasferta, si vincevano campionati senza segnare valanghe di gol, bastava avere la miglior difesa della Serie A. Sia chiaro, anche in tempi vicini a noi è andata così, la Juve del ciclo dei nove scudetti ne ha vinti otto con la difesa più forte. Ma allora c’era Buffon in porta e davanti aveva Barzagli-Bonucci-Chiellini... Si segna meno forse perché c’è meno coraggio, perché sulla scia di quella Juventus (però sarebbe meglio riflettere sul fatto che oggi quei tre colossi non ce l’ha nessuno) si pensa soprattutto a stare uniti e compatti con tante difese a tre, con un centrale che imposta e due marcatori. Il che non è male, per niente. Però toglie qualcosa al divertimento, a chi ha fame di gol. E questo nonostante che le regole più recenti siano orientate a creare più occasioni e di sicuro aiutino gli attaccanti a discapito dei portieri che si stanno rifacendo con i rigori parati: sono già sette quest’anno e nel totale delle reti un po’ incidono. Oggi Gigi Riva e Maradona finirebbero il campionato con 40 gol a testa. Ecco, Riva e Diego. Forse è questa una delle ragioni, come potremo capire nel servizio a fianco, mancano i grandi cannonieri.