Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: multe per Torino, Bologna e Lecce

Nessun giocatore squalificato dopo l' undicesima giornata del campionato di Serie A . Il Giudice Sportivo ha fermato soltanto Diego Mantovani , membro dello staff medico del Milan , per una giornata.

Ammenda di diecimila euro per il Torino dopo il derby con la Juve

Non sono, però, mancate le ammende. Multa di diecimila euro al Torino dopo il derby della Mole all'Allianz Stadium contro la Juventus: "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerose monete e alcuni bicchieri di plastica in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria". Sanzione pecuniaria di cinquemila euro per il Lecce e di duemila euro per il Bologna.