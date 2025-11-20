E se Inter-Milan si giocasse sotto la neve? Il meteo del derby è virale
Un'ipotesi non così remota viste le previsioni per domenica 23 novembre. E c'è un precedente
MILANO - Una gelida incursione che domenica rischia di far disputare Inter-Milan sotto la neve. Stando alle previsioni meteo non si tratta di un’ipotesi così remota e nel corso della giornata le temperature si avvicineranno allo zero con l’approssimarsi della partita delle 20.45. L’ultima volta di una stracittadina milanese imbiancata risale al 24 febbraio 2013: quella volta finì 1-1 con le reti di El Shaarawy e Schelotto.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A