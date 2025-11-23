Come cambia la classifica della Serie A dopo il derby tra Inter e Milan
Il derby tra Inter e Milan ha chiuso la domenica della dodicesima giornata del campionato di Serie A in attesa dei due posticipi del lunedì. Ma come cambia la classifica dopo la stracittadina milanese?
Serie A, come cambia la classifica dopo il derby
Il match tra la squadra di Chivu e quella di Allegri è terminato 1-0 per i rossoneri grazie al gol di Pulisic, più reattivo di tutti ad arrivare sulla ribattuta dopo una parata di Sommer.
Cinque squadre in tre punti: la classifica della Serie A
Tre punti importantissimi per Maignan e compagni, che tengono vivi i sogni scudetto e di fatto mantengono un totale di cinque squadre in appena tre punti lì in vetta: GUARDA QUI COME CAMBIA LA CLASSIFICA DI SERIE A!