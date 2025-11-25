Galà del Calcio 2025, scatta il conto alla rovescia: i dettagli sulla serata

Scatta il conto alla rovescia per il Gran Galà del Calcio AIC 2025 , l’evento, organizzato dall’ Associazione Italiana Calciatori , guidata dal presidente Umberto Calcagno . Comunicate le nomination per tutte le categorie , non resta che attendere il prossimo primo dicembre quando, a partire dalle 18:30 , arriverà il momento di un appuntamento imperdibile nell’innovativo Spazio Antologico – East End Studios di Milano . Anche per il 2025 il Gran Galà potrà contare sul supporto di partner di eccellenza: Enel sarà Title Sponsor della serata, mentre Lepas e Net Insurance saranno i Main Sponsor. Tra i momenti più attesi figurerà nuovamente il premio “Vota il Gol” , il sondaggio dedicato alla rete più spettacolare della stagione 2024-25, che ha superato la soglia dei 30mila voti. Un risultato che testimonia la grande partecipazione dei tifosi e il loro ruolo sempre più centrale nella celebrazione del calcio.

Gran Galà del Calcio AIC 2025, dove vederlo in diretta tv

Nel corso della serata verrà svelato l’undici ideale della Serie A maschile, i più forti calciatori votati, ruolo per ruolo, che andranno a formare un’ipotetica super squadra dell’anno, e numerosi altri riconoscimenti: allenatore, arbitro, società e giovane di Serie B, oltre naturalmente al miglior calciatore assoluto della stagione. Il Gran Galà sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e sarà condotto da Federica Masolin e Fabio Caressa. La cena di gala porterà la firma dello chef Davide Oldani. A Milano sono attesi campioni, dirigenti, rappresentanti istituzionali, imprenditori e personaggi dello spettacolo, pronti a vivere una notte che si conferma, anno dopo anno, l’evento più prestigioso del calcio italiano. Un appuntamento in cui talento, emozione e riconoscimenti si intrecciano per celebrare chi ha reso indimen-ticabile la stagione appena conclusa.