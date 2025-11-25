Galà del Calcio 2025, scatta il conto alla rovescia: i dettagli sulla serata
Scatta il conto alla rovescia per il Gran Galà del Calcio AIC 2025, l’evento, organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori, guidata dal presidente Umberto Calcagno. Comunicate le nomination per tutte le categorie, non resta che attendere il prossimo primo dicembre quando, a partire dalle 18:30, arriverà il momento di un appuntamento imperdibile nell’innovativo Spazio Antologico – East End Studios di Milano. Anche per il 2025 il Gran Galà potrà contare sul supporto di partner di eccellenza: Enel sarà Title Sponsor della serata, mentre Lepas e Net Insurance saranno i Main Sponsor. Tra i momenti più attesi figurerà nuovamente il premio “Vota il Gol”, il sondaggio dedicato alla rete più spettacolare della stagione 2024-25, che ha superato la soglia dei 30mila voti. Un risultato che testimonia la grande partecipazione dei tifosi e il loro ruolo sempre più centrale nella celebrazione del calcio.
Gran Galà del Calcio AIC 2025, dove vederlo in diretta tv
Nel corso della serata verrà svelato l’undici ideale della Serie A maschile, i più forti calciatori votati, ruolo per ruolo, che andranno a formare un’ipotetica super squadra dell’anno, e numerosi altri riconoscimenti: allenatore, arbitro, società e giovane di Serie B, oltre naturalmente al miglior calciatore assoluto della stagione. Il Gran Galà sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e sarà condotto da Federica Masolin e Fabio Caressa. La cena di gala porterà la firma dello chef Davide Oldani. A Milano sono attesi campioni, dirigenti, rappresentanti istituzionali, imprenditori e personaggi dello spettacolo, pronti a vivere una notte che si conferma, anno dopo anno, l’evento più prestigioso del calcio italiano. Un appuntamento in cui talento, emozione e riconoscimenti si intrecciano per celebrare chi ha reso indimen-ticabile la stagione appena conclusa.