Arbitri Serie A: Massa dirige il big match tra Roma e Napoli, c'è Collu per Milan-Lazio
ROMA - La Lega Serie A ha reso note le designazioni arbitrali per la 13ª giornata di campionato. Occhi puntati sul big match tra Roma e Napoli, in programma domenica 30 novembre allo stadio Olimpico (ore 20:45), affidato a Davide Massa. Insieme all'arbitro della sezione di Imperia, a dirigere la sfida tra la capolista di Gasperini e i campioni d'Italia di Conte, ci saranno gli assistenti Meli e Alassio e il quarto ufficiale di gara Pairetto. Importante anche il match di sabato 29 (ore 20:45) tra il Milan di Allegri e la Lazio di Sarri: a San Siro arbitrerà Giuseppe Collu di Cagliari. La 13ª giornata si aprirà con l'anticipo di venerdì 28 tra il Como di Fabregas e Sassuolo neopromosso di mister Grosso (dirige Matteo Marchetti di Ostia Lido) e si chiuderà lunedì 1° dicembre, con il monday night dello stadio 'Dall'Ara' tra Bologna e Cremonese (Ermanno Feliciani di Teramo).
Serie A, le designazioni arbitrali della 13ª giornata
Ecco il quadro completo delle designazioni arbitrali per la 13ª giornata di campionato:
Como - Sassuolo (28/11, ore 20:45) arbitro: Marchetti di Ostia Lido.
Genoa - Verona (29/11, ore 15:00) arbitro: Fabbri di Ravenna.
Parma - Udinese (29/11, ore 15:00) arbitro: Piccinini di Forlì.
Juventus - Cagliari (29/11, ore 18:00) arbitro: Crezzini di Siena.
Milan - Lazio (29/11, ore 20:45) arbitro: Collu di Cagliari.
Lecce - Torino (30/11, ore 12:30) arbitro: Mariani di Aprilia.
Pisa - Inter (30/11, ore 15:00) arbitro: Guida di Torre Annunziata.
Atalanta - Fiorentina (30/11, ore 18:00) arbitro: Marcenaro di Genova.
Roma - Napoli (30/11, ore 20:45) arbitro: Massa di Imperia.
Bologna - Cremonese (01/12, ore 20:45) arbitro: Feliciani di Teramo.