Arbitri Serie A: Massa dirige il big match tra Roma e Napoli, c'è Collu per Milan-Lazio

ROMA - La Lega Serie A ha reso note le designazioni arbitrali per la 13ª giornata di campionato. Occhi puntati sul big match tra Roma e Napoli, in programma domenica 30 novembre allo stadio Olimpico (ore 20:45), affidato a Davide Massa. Insieme all'arbitro della sezione di Imperia, a dirigere la sfida tra la capolista di Gasperini e i campioni d'Italia di Conte, ci saranno gli assistenti Meli e Alassio e il quarto ufficiale di gara Pairetto. Importante anche il match di sabato 29 (ore 20:45) tra il Milan di Allegri e la Lazio di Sarri: a San Siro arbitrerà Giuseppe Collu di Cagliari. La 13ª giornata si aprirà con l'anticipo di venerdì 28 tra il Como di Fabregas e Sassuolo neopromosso di mister Grosso (dirige Matteo Marchetti di Ostia Lido) e si chiuderà lunedì 1° dicembre, con il monday night dello stadio 'Dall'Ara' tra Bologna e Cremonese (Ermanno Feliciani di Teramo).