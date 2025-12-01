Dove vedere Bologna-Cremonese in tv? Dazn o Sky, orario

Bologna-Cremonese, l'orario

Bologna-Cremonese andrà in scena oggi, lunedì 1 dicembre, alle ore 20:45 allo stadio Dall'Ara di Bologna.

Dove vedere Bologna-Cremonese in diretta tv

Bologna-Cremonese sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox e TIMVISION Box.

Bologna-Cremonese, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.