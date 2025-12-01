Corriere dello Sport.it
Dove vedere Bologna-Cremonese in tv? Dazn o Sky, orario

Tutto quello che c'è da sapere sul posticipo del lunedì: le possibili scelte di Italiano e Nicola
TagsSerie ABolognacremonese

La tredicesima giornata di Serie A si chiude con il posticipo del lunedì tra Bologna e Cremonese: la squadra di Italiano vuole tenere il passo delle grandi, quella di Nicola vuole tornare alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive.

Bologna-Cremonese, l'orario

Bologna-Cremonese andrà in scena oggi, lunedì 1 dicembre, alle ore 20:45 allo stadio Dall'Ara di Bologna.

Dove vedere Bologna-Cremonese in diretta tv

Bologna-Cremonese sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox e TIMVISION Box.

Bologna-Cremonese, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Bologna-Cremonese, le probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Casale, Lucumi, Lykogiannis; Moro, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Dominguez; Castro. Allenatore: Italiano

A disposizione: 25 Pessina, 82 Franceschelli, 14 Heggem, 20 Zortea, 29 De Silvestri, 33 Miranda, 4 Pobega, 21 Odgaard, 77 Sulemana, 10 Bernardeschi, 11 Rowe, 24 Dallinga, 28 Cambiaghi.

Indisponibili: Skorupski, Freuler, Vitik, Immobile
Squalificati: - Diffidati: -

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Bondo, Payero, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Vardy

A disposizione: 16 Silvestri, 69 Nava, 23 Ceccherini, 55 Folino, 7 Zerbin, 8 Valoti, 19 Sarmiento, 22 Floriani Mussolini, 33 Grassi, 48 Lordkipanidze, 20 Vazquez, 11 Johnsen, 14 Moumbagna, 99 Sanabria.

Indisponibili: Collocolo, Faye
Squalificati: - Diffidati: Payero

