Il pm Ardituro: "Esempi clamorosi di club di calcio di Serie A e B infiltrati da organizzazioni camorristiche" 

"C'è un altro tema complesso, che interessa la Serie A e la Serie B, e che oggi rappresenta un grande problema per il quale il mio ufficio segue queste vicende: le infiltrazioni delle organizzazioni criminali camorristiche nelle tifoserie organizzate e del rapporto tra le tifoserie organizzate e le società di calcio". Antonio Ardituro , sostituto procuratore nazionale presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, nel corso di un intervento all'Università Lumsa al seminario "Le mafie nello sport. Lo sport contro le mafie", ha parlato dei rapporti tra le organizzazioni criminali e le società di calcio , citandole direttamente.

Ardituro: "Fenomeno enorme". Provvedimenti di amministrazione giudiziaria per tre squadre

Ardituro, proseguendo nell'intervento, ha parlato nello specifico di alcune società, tra cui Juventus, Inter, Milan, Roma, Lazio e Napoli: "Il nostro calcio, però ci ha presentato le infiltrazioni di 'ndrangheta nelle tifoserie organizzate della Juventus. Un processo di appena un anno fa ha individuato infiltrazioni radicate ai livelli più alti della tifoseria organizzata del Milan e dell'Inter, che sono sfociate in regolamenti di conti con omicidi. Le vicende di Diabolik della Lazio. Fenomeni che in passato hanno interessato la tifoseria organizzata del Napoli, di cui mi sono occupato direttamente". Quindi, il sostituto procuratore si è concentrato sull'attualità: "In questo momento, il mio ufficio con tre diverse procure della Repubblica ha ottenuto da tre diversi tribunali che si occupano di misure di prevenzione, provvedimenti di amministrazione giudiziaria di tre società di calcio professionistiche, il Crotone, il Foggia e la Juve Stabia. Il mio ufficio sta continuando a svolgere degli accertamenti anche sui fatti milanesi dell'Inter e del Milan. Ci troviamo di fronte a un fenomeno enorme".