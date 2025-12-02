Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 2 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Il pm Ardituro: "Esempi clamorosi di club di calcio di Serie A e B infiltrati da organizzazioni camorristiche" © ANSA

Il pm Ardituro: "Esempi clamorosi di club di calcio di Serie A e B infiltrati da organizzazioni camorristiche" 

Il sostituto procuratore della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo ha parlato della situazione attuale del rapporto tra calcio e organizzazioni criminali
3 min
TagsMafiacalcioardituro

"C'è un altro tema complesso, che interessa la Serie A e la Serie B, e che oggi rappresenta un grande problema per il quale il mio ufficio segue queste vicende: le infiltrazioni delle organizzazioni criminali camorristiche nelle tifoserie organizzate e del rapporto tra le tifoserie organizzate e le società di calcio". Antonio Ardituro, sostituto procuratore nazionale presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, nel corso di un intervento all'Università Lumsa al seminario "Le mafie nello sport. Lo sport contro le mafie", ha parlato dei rapporti tra le organizzazioni criminali e le società di calcio, citandole direttamente.

Ardituro: "Fenomeno enorme". Provvedimenti di amministrazione giudiziaria per tre squadre 

Ardituro, proseguendo nell'intervento, ha parlato nello specifico di alcune società, tra cui Juventus, Inter, Milan, Roma, Lazio e Napoli: "Il nostro calcio, però ci ha presentato le infiltrazioni di 'ndrangheta nelle tifoserie organizzate della Juventus. Un processo di appena un anno fa ha individuato infiltrazioni radicate ai livelli più alti della tifoseria organizzata del Milan e dell'Inter, che sono sfociate in regolamenti di conti con omicidi. Le vicende di Diabolik della Lazio. Fenomeni che in passato hanno interessato la tifoseria organizzata del Napoli, di cui mi sono occupato direttamente". Quindi, il sostituto procuratore si è concentrato sull'attualità: "In questo momento, il mio ufficio con tre diverse procure della Repubblica ha ottenuto da tre diversi tribunali che si occupano di misure di prevenzione, provvedimenti di amministrazione giudiziaria di tre società di calcio professionistiche, il Crotone, il Foggia e la Juve Stabia. Il mio ufficio sta continuando a svolgere degli accertamenti anche sui fatti milanesi dell'Inter e del Milan. Ci troviamo di fronte a un fenomeno enorme".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

La retata agli ultras di Milan e Inter'Ndrangheta e curve: i report

Serie A, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS