Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 2 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Serie A, la Roma multata dopo il match contro il Napoli. Runjaic squalificato insieme a tre giocatori

Le decisioni dopo la tredicesima giornata del campionato
1 min
TagsSerie A

Non sono Milan-Lazio, il Giudice Sportivo ha emesso altre decisioni dopo la tredicesima giornata del campionato di Serie A.

Giudice Sportivo, gli squalificati dopo la tredicesima giornata di Serie A

Sono stati infatti squalificati per un turno di campionato Troilo (Parma), Gagliardini (Hellas Verona), Pongracic (Fiorentina). Entrano nella lista dei diffidati Casadei (Torino) e Prati (Cagliari), tra gli allenatori turno di stop anche per Runjaic dell'Udinese.

Multa per la Roma: il motivo

Nel comunicato, presente anche una multa per la Roma: "Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre petardi e due fumogeni nel recinto di giuoco; per avere inoltre, al 50° del secondo tempo, rivolto un coro denigratorio nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Serie A, il calendarioSerie A, la classifica

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS