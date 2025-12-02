Serie A, la Roma multata dopo il match contro il Napoli. Runjaic squalificato insieme a tre giocatori
Non sono Milan-Lazio, il Giudice Sportivo ha emesso altre decisioni dopo la tredicesima giornata del campionato di Serie A.
Giudice Sportivo, gli squalificati dopo la tredicesima giornata di Serie A
Sono stati infatti squalificati per un turno di campionato Troilo (Parma), Gagliardini (Hellas Verona), Pongracic (Fiorentina). Entrano nella lista dei diffidati Casadei (Torino) e Prati (Cagliari), tra gli allenatori turno di stop anche per Runjaic dell'Udinese.
Multa per la Roma: il motivo
Nel comunicato, presente anche una multa per la Roma: "Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre petardi e due fumogeni nel recinto di giuoco; per avere inoltre, al 50° del secondo tempo, rivolto un coro denigratorio nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".