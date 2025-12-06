Hernanes, altra stoccata alla Roma: "Tra Zaccagni e Soulè preferisco il primo perché..."
"Zaccagni? Più forte di Soulé per continuità, non per qualità oggettiva assoluta". Così Hernanes direttamente dagli studi di Dazn dove, ricalcando il formati di un gioco virale sui social, l'attaccante argentino è stato messo a paragone con altri giocatori di Serie A con la richiesta di rispondere a una domanda secca: "È più o meno forte?".
Hernanes: "Soulé più forte di Dybala ma, per continuità, meno di Zaccagni"
Un interrogativo al quale hanno risposto Hernanes e Giaccherini. Per entrambi gli ex giocatori Soulé è meno forte di Orsolini, Pulisic, Lookman, Nico Paz e Yildiz. A dividerne le opinioni è stato il capitano della Lazio che come detto, secondo Hernanes, è superiore "per continuità, non per qualità oggettiva assoluta" a Soulé. Che, però, sia per Hernanes, sia per Giaccherrini, è allo stato attuale più forte di Dybala: "Mi piange il cuore, Paulo è uno dei più forti del nostro campionato ma sta rendendo di più Soulé", ha commentato Giaccherini. "Al momento, a malincuore, Soulé è superiore a Dybala", ha detto Hernanes.