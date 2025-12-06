Hernanes, altra stoccata alla Roma: "Tra Zaccagni e Soulè preferisco il primo perché..."

Hernanes: "Soulé più forte di Dybala ma, per continuità, meno di Zaccagni"

Un interrogativo al quale hanno risposto Hernanes e Giaccherini. Per entrambi gli ex giocatori Soulé è meno forte di Orsolini, Pulisic, Lookman, Nico Paz e Yildiz. A dividerne le opinioni è stato il capitano della Lazio che come detto, secondo Hernanes, è superiore "per continuità, non per qualità oggettiva assoluta" a Soulé. Che, però, sia per Hernanes, sia per Giaccherrini, è allo stato attuale più forte di Dybala: "Mi piange il cuore, Paulo è uno dei più forti del nostro campionato ma sta rendendo di più Soulé", ha commentato Giaccherini. "Al momento, a malincuore, Soulé è superiore a Dybala", ha detto Hernanes.