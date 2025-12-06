Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 6 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Prima volta Verona: supera l'Atalanta e lascia l'ultimo posto alla Fiorentina© Getty Images

Prima volta Verona: supera l'Atalanta e lascia l'ultimo posto alla Fiorentina

Festa grande al Bentegodi per il 3-1 sui lanciatissimi orobici di Palladino: gli scaligeri di Zanetti abbandonano il fondo della classifica e staccano i viola
3 min
TagsatalantaVerona

Dopo 14 giornate arriva la prima vittoria in campionato del Verona, che nella nebbia del Bentegodi trova un insperato successo, battendo meritatamente la lanciatissima Atalanta di Palladino per 3-1. L'Hellas lascia così l'ultimo posto in classifica alla sola Fiorentina, unica a questo punto a non aver mai portato a casa l'intera posta. Brusco stop per la squadra orobica, che arresta la sua rimonta verso le posizioni di testa.

Serie A, la classifica

Uno-due scaligero nel cuore del primo tempo

Il primo tempo del Bentegodi inizia con una leggera nebbiolina, che si farà via via più pesante nel corso del match, fin quasi ad inghiottirlo nel finale. L'Atalanta, in gran fiducia, non inizia male e si rende pericolosa con Hien di testa e con De Ketelaere in girata, ma al 26' una perfetta ripartenza degli scaligeri, rifinita con il tacco da Mosquera, propizia l'1-0 firmato da Belghali, che dopo una sontuosa finta fulmina Carnesecchi con il mancino. Neanche il tempo di reagire, che l'Atalanta si ritrova sotto di due reti, grazie alla potente conclusione al volo di Giovane dal limite, che leggermente deviata beffa l'estremo difensore orobico. L'uno-due dell'Hellas annichilisce l'Atalanta, che torna negli spogliatoi intontita come un pugile suonato.

 Nella ripresa, Bernede prima della nebbia

Nel secondo tempo ti aspetti la reazione dell'Atalanta, ma trovi un Verona che non ci prova neanche a difendere il doppio vantaggio e che parte subito con il piede sull'acceleratore per trovare la terza rete. Che arriva al 71', dopo una ripartenza da manuale, rifinita da Giovane per la rasoiata di Bernede. Rete contestata dagli ospiti, perché nata sul capovolgimento di fronte dopo un sospetto mani in area. Mani in area che viene pescato dal Var qualche minuto più tardi e che costringe Mariani a decretare il rigore per l'Atalanta, con Scamacca che trasforma sperando di avviare la rimonta e che invece firma il punto della bandiera. Perché nella nebbia del Bentegodi finisce così: Verona-Atalanta 3-1.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Verona-Atalanta, il match

Serie A, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS