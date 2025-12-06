Prima volta Verona: supera l'Atalanta e lascia l'ultimo posto alla Fiorentina

Serie A, la classifica

Uno-due scaligero nel cuore del primo tempo

Il primo tempo del Bentegodi inizia con una leggera nebbiolina, che si farà via via più pesante nel corso del match, fin quasi ad inghiottirlo nel finale. L'Atalanta, in gran fiducia, non inizia male e si rende pericolosa con Hien di testa e con De Ketelaere in girata, ma al 26' una perfetta ripartenza degli scaligeri, rifinita con il tacco da Mosquera, propizia l'1-0 firmato da Belghali, che dopo una sontuosa finta fulmina Carnesecchi con il mancino. Neanche il tempo di reagire, che l'Atalanta si ritrova sotto di due reti, grazie alla potente conclusione al volo di Giovane dal limite, che leggermente deviata beffa l'estremo difensore orobico. L'uno-due dell'Hellas annichilisce l'Atalanta, che torna negli spogliatoi intontita come un pugile suonato.

Nella ripresa, Bernede prima della nebbia

Nel secondo tempo ti aspetti la reazione dell'Atalanta, ma trovi un Verona che non ci prova neanche a difendere il doppio vantaggio e che parte subito con il piede sull'acceleratore per trovare la terza rete. Che arriva al 71', dopo una ripartenza da manuale, rifinita da Giovane per la rasoiata di Bernede. Rete contestata dagli ospiti, perché nata sul capovolgimento di fronte dopo un sospetto mani in area. Mani in area che viene pescato dal Var qualche minuto più tardi e che costringe Mariani a decretare il rigore per l'Atalanta, con Scamacca che trasforma sperando di avviare la rimonta e che invece firma il punto della bandiera. Perché nella nebbia del Bentegodi finisce così: Verona-Atalanta 3-1.