Moviola Inter-Como, Di Bello a metà: disciplinare da rivedere

Inter-Como

Di Bello: 5,5

È a livello disciplinare che la direzione di gara di Di Bello lascia delle perplessità. Il primo errore l'arbitro lo commette quando al 44' del primo tempo ammonisce Perrone. Il calciatore del Como entra in scivolata e colpisce il pallone prima di toccare, fortuitamente e senza intensità, il piede di Bastoni. Non c'era nemmeno fallo. Rischia, invece, qualcosa di più del cartellino giallo Diego Carlos che, nei minuti di recupero del primo tempo, dopo aver commesso fallo, non punibile disciplinarmente, su Thuram, stende Lautaro Martinez con un calcio e senza troppe possibilità di prendere il pallone. Seppur ruvido l'intervento non sembra raggiungere la soglia del grave fallo di gioco (un intervento con vigoria sproporzionata) e quindi è accettabile l'ammonizione.