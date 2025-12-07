Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 7 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Moviola Inter-Como, Di Bello a metà: disciplinare da rivedere© Inter via Getty Images

Moviola Inter-Como, Di Bello a metà: disciplinare da rivedere

Gli episodi più discussi della sfida tra i nerazzurri e gli uomini di Fabregas
Dario Cervellati
1 min

Inter-Como

Di Bello: 5,5

È a livello disciplinare che la direzione di gara di Di Bello lascia delle perplessità. Il primo errore l'arbitro lo commette quando al 44' del primo tempo ammonisce Perrone. Il calciatore del Como entra in scivolata e colpisce il pallone prima di toccare, fortuitamente e senza intensità, il piede di Bastoni. Non c'era nemmeno fallo. Rischia, invece, qualcosa di più del cartellino giallo Diego Carlos che, nei minuti di recupero del primo tempo, dopo aver commesso fallo, non punibile disciplinarmente, su Thuram, stende Lautaro Martinez con un calcio e senza troppe possibilità di prendere il pallone. Seppur ruvido l'intervento non sembra raggiungere la soglia del grave fallo di gioco (un intervento con vigoria sproporzionata) e quindi è accettabile l'ammonizione.

La gestione

Nella ripresa, però, Diego Carlos rischia più volte il secondo cartellino giallo, ma Di Bello sorvola senza neanche fare un evidente richiamo. Al 4' del secondo tempo manca poi l'ammonizione per Calhanoglu per l'intervento imprudente su Jesus Rodriguez.

VAR: Gariglio 6

Non reputa un grave fallo di gioco l'intervento di Diego Carlos e la scelta di non richiamare all'OFR ci sta. Non ha altre situazioni in cui intervenire.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

L'Inter schianta il ComoInter show, il Como crolla

Serie A, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS