Hojlund e Neres superstar, Napoli vola. Spalletti, Yildiz non si toglie mai: - 8 da Conte

Rasmus Hojlund non segnava dal 5 ottobre scorso. Ha fulminato la Juve con una doppietta d'autore che riporta in testa il Napoli, aspettando Torino-Milan. I campioni d'Italia hanno firmato la settima vittoria casalinga consecutiva sui bianconeri e hanno chiuso il 2025 conservando l'imbattibilità del Maradona. Record eguagliato dopo 28 anni: nessun club, nei primi 5 campionati d'Europa è riuscito a fare altrettanto. L'ultimo ko in casa