Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 7 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Hojlund e Neres superstar, Napoli vola. Spalletti, Yildiz non si toglie mai: - 8 da Conte © Getty Images

Hojlund e Neres superstar, Napoli vola. Spalletti, Yildiz non si toglie mai: - 8 da Conte

Strepitosa doppietta del danese, assistito dallo scatenato brasiliano. Kenan aveva illuso la Juve, ma, uscito lui a 19' dalla fine, i partenopei hanno vinto. David e Openda, un altro fiasco; Zhegrova dentro troppo tardi
Xavier Jacobelli
1 min
TagsSerie Anapolijuve

Rasmus Hojlund non segnava dal 5 ottobre scorso. Ha fulminato la Juve con una doppietta d'autore che riporta in testa il Napoli, aspettando Torino-Milan. I campioni d'Italia hanno firmato la settima vittoria casalinga consecutiva sui bianconeri e hanno chiuso il 2025 conservando l'imbattibilità del Maradona. Record eguagliato dopo 28 anni: nessun club, nei primi 5 campionati d'Europa è riuscito a fare altrettanto. L'ultimo ko in casa

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte

Serie A, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS