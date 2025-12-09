Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 9 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Lukaku e il messaggio ai tifosi: “Ci vediamo presto”. Ecco quando torna

A quattro mesi dall'infortunio avvenuto in amichevole ad agosto, l'attaccante belga si prepara a rientrare in campo agli ordini di Conte
2 min
TagsLukakunapoliInfortunio

NAPOLI - "Ci vediamo presto". Poche parole che però bastano per entusiasmare i tifosi. È questo il messaggio di Romelu Lukaku mentre entra in campo per la rifinitura prima della partenza del Napoli per Lisbona, in vista della sfida contro il Benfica di Champions League. L'attaccante belga, fermo dal 14 agosto dopo l'infortunio in amichevole contro l’Olympiacos, è sempre più vicino al rientro in campo, che ora ha anche una data precisa.

Lukaku, ci siamo: ecco quando tornerà in campo

Lukaku non partirà per la trasferta contro il Benfica, in programma al Da Luz mercoledì 10 dicembre alle 21 italiane, ma resterà a Napoli per proseguire il suo programma differenziato. Il messaggio lanciato prima della rifinitura, però, chiarissimo: il belga tornerà tra i convocati per la trasferta di Udine e per Riad. Molto più probabile che il suo obiettivo sia quello di tornare in campo per la Supercoppa Italiana, con il Napoli in campo il 18 dicembre contro il Milan per la semifinale. Una buonissima notizia per Antonio Conte, che si prepara a riaccogliere il suo attaccante.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Napoli, l'idea di ConteNapoli-Juve, l'arrivo dei due pullman

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS