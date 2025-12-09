Lukaku e il messaggio ai tifosi: “Ci vediamo presto”. Ecco quando torna
NAPOLI - "Ci vediamo presto". Poche parole che però bastano per entusiasmare i tifosi. È questo il messaggio di Romelu Lukaku mentre entra in campo per la rifinitura prima della partenza del Napoli per Lisbona, in vista della sfida contro il Benfica di Champions League. L'attaccante belga, fermo dal 14 agosto dopo l'infortunio in amichevole contro l’Olympiacos, è sempre più vicino al rientro in campo, che ora ha anche una data precisa.
Lukaku, ci siamo: ecco quando tornerà in campo
Lukaku non partirà per la trasferta contro il Benfica, in programma al Da Luz mercoledì 10 dicembre alle 21 italiane, ma resterà a Napoli per proseguire il suo programma differenziato. Il messaggio lanciato prima della rifinitura, però, chiarissimo: il belga tornerà tra i convocati per la trasferta di Udine e per Riad. Molto più probabile che il suo obiettivo sia quello di tornare in campo per la Supercoppa Italiana, con il Napoli in campo il 18 dicembre contro il Milan per la semifinale. Una buonissima notizia per Antonio Conte, che si prepara a riaccogliere il suo attaccante.