Lukaku e il messaggio ai tifosi: “Ci vediamo presto”. Ecco quando torna

NAPOLI - "Ci vediamo presto". Poche parole che però bastano per entusiasmare i tifosi. È questo il messaggio di Romelu Lukaku mentre entra in campo per la rifinitura prima della partenza del Napoli per Lisbona, in vista della sfida contro il Benfica di Champions League. L'attaccante belga, fermo dal 14 agosto dopo l'infortunio in amichevole contro l’Olympiacos, è sempre più vicino al rientro in campo, che ora ha anche una data precisa.