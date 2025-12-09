Una giornata a Gila dal giudice sportivo: "Espressioni gravemente irrispettose"
Il giudice sportivo ha reso noti i provvedimenti dopo l’ultimo turno di campionato, con due sanzioni di particolare rilievo. La stangata più pesante riguarda Mbala Nzola del Pisa, fermato per tre giornate. L’attaccante è stato espulso al 48’ della ripresa per aver colpito un avversario con un violento calcio alla gamba, lontano dall’azione di gioco: una condotta ritenuta particolarmente grave.
Una giornata di squalifica invece per Mario Gila (Lazio), cui si aggiungono un’ammonizione e una multa da 10.000 euro. Il difensore, già sanzionato per comportamento scorretto, ha rivolto al direttore di gara una “espressione gravemente irrispettosa” dopo la decisione arbitrale, aggravando così la propria posizione disciplinare.