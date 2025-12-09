Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 9 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Una giornata a Gila dal giudice sportivo: "Espressioni gravemente irrispettose"

Il difensore biancoceleste ha ricevuto anche una multa. Tre turni di stop, invece, per Nzola
1 min
TagsSerie Agila

Il giudice sportivo ha reso noti i provvedimenti dopo l’ultimo turno di campionato, con due sanzioni di particolare rilievo. La stangata più pesante riguarda Mbala Nzola del Pisa, fermato per tre giornate. L’attaccante è stato espulso al 48’ della ripresa per aver colpito un avversario con un violento calcio alla gamba, lontano dall’azione di gioco: una condotta ritenuta particolarmente grave.

Una giornata di squalifica invece per Mario Gila (Lazio), cui si aggiungono un’ammonizione e una multa da 10.000 euro. Il difensore, già sanzionato per comportamento scorretto, ha rivolto al direttore di gara unaespressione gravemente irrispettosa dopo la decisione arbitrale, aggravando così la propria posizione disciplinare.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Lazio, tre colpi per SarriL'omaggio per Immobile

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS