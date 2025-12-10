Ecco come cambia il Var, tra calcio d’angolo e secondo giallo: la sfida di Rocchi   

Cambia, il VAR, per forza di cose. Cambierà, più o meno nell’immediato, perché alcune cose sono anacronistiche, come il «chiaro ed evidente errore» rimasto immutato dalle origini e che oggi non ha motivo di esistere ancora (in tv tutti sono chiari ed evidenti, gli errori). Perché altre s’è scoperto possono essere determinanti come un rigore non dato o un fuorigioco non visto. Si cercherà di fare in fretta, anche. Perché i Mondiali sono praticamente alle porte e qualcosa nella rassegna di Usa, Canada e Messico bisognerà portare. Lo ha ammesso Pierluigi Collina durante il briefing di Washington in occasione del sorteggio. Calci d’angolo, ad esempio, massimo rendimento, minimo sforzo. Il Milan si è lamentato per l’angolo dal quale è nato il gol della Lazio in Coppa Italia (che era, presumibilmente, angolo). Ma c’è un’altra lotta che vede gli arbitri di tutto il mondo uniti: quella ai simulatori. Ieri Gianluca Rocchi, a margine di una “lectio magistralis” a taccuini chiusi e microfoni spenti, ha ammesso che il comportamento di chi simula è odioso: «Peggio una simulazione di un rigore non visto». Ed in questa direzione va anche la Fifa, se sempre Collina, al canale qatariota Al Kass Sports, ha spiegato la nuova regola che si sta sperimentando in Coppa d’Arabia. Ovvero, chi riceve le cure in campo dal proprio staff sanitario, deve rimanere fuori dal terreno di gioco per due minuti effettivi. «Scommettiamo che non esce più nessuno?» la battuta che girava ieri all’IBC Center di Lissone, sede del VAR nostrano.

Var, trasparenza e controllo

Insomma, sempre meno perdite di tempo, sempre più spirito del gioco, sempre più trasparenza e controllo. Così l’idea è quella di “checkare” anche i calci d’angolo (ovviamente prima che gli stessi vengano battuti) dai quali potrebbe scaturire un gol (non a caso, il portiere che tiene in mano il pallone per più di 8 secondi porta ad un corner per la squadra avversaria): «I difensori centrali che salgono per un angolo impiegano un tempo sufficiente per il VAR per controllare se sia angolo o no» ha spiegato Collina. Nel mirino anche il secondo giallo, quello che porta all’espulsione, perché può determinare una partita. E come per i “rigorini”, anche l’inferiorità numerica può essere decisiva nell’economia di un match. Quindi meglio essere sicuri. Un check allunga la vita.

Missione qualità dietro al viedo

È chiaro che poi c’è la qualità di chi sta dietro al video. Rocchi non lo può dire apertamente, ma il problema - in Italia - è sicuramente (anche) quello. Con tutto il rispetto, un conto è avere al Var un arbitro che è stato... un arbitro in campo, un conto è avere un bravissimo e studiosissimo Var ma che da arbitro ha fatto poco o nulla. Dei nostri 25 VMO, solo Mazzoleni è stato internazionale. Fra gli altri c’è chi ha così poche gare in A che si contano sulle dita di una mano. L’idea (anche questa solo abbozzata) è di tornare all’antico, rimettere dietro al monitor gli arbitri forti che non arbitrano quella domenica (sette anni fa, quando fu introdotto il Var, al monitor si alternavano anche i vari Rizzoli, Rocchi e Irrati è diventato il nostro miglior VMO, tanto che Fifa lo ha fatto coach in giro per il Mondo). Così si avrebbero anche nelle situazioni più intricate “sensibilità” arbitrali al momento poco conosciute, preferendo altri atteggiamenti da prima donna....