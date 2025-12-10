Serie A, gli arbitri della 15ª giornata: c'è Marchetti per Parma-Lazio, Roma-Como a Feliciani

ROMA - In attesa che si concludano le partite delle coppe europee - con Napoli e Juve impegnate oggi (10 dicembre) in Champions League rispettivamente sul campo del Benfica e all'Allianz Stadium contro il Pafos (dove sono scese già in campo l'Inter battuta in casa dal Liverpool e l'Atalanta vittoriosa a Bergamo sul Chelsea) e Roma e Bologna attese dai loro impegni di Europa League (i giallorossi a Glasgow con il Celtic e gli emiliani a Vigo contro il Celta) - in Italia sono state designate le squadre arbitrali in vista della 15ª giornata di Serie A.