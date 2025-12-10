Corriere dello Sport.it
Serie A, gli arbitri della 15ª giornata: c'è Marchetti per Parma-Lazio, Roma-Como a Feliciani

Le designazioni in vista del prossimo turno di campionato: Udinese-Napoli tocca a Sozza, Bologna-Juve affidata a Massa
4 min
Serie A, Arbitri, designazioni

ROMA - In attesa che si concludano le partite delle coppe europee - con Napoli e Juve impegnate oggi (10 dicembre)  in Champions League rispettivamente sul campo del Benfica e all'Allianz Stadium contro il Pafos  (dove sono scese già in campo l'Inter battuta in casa dal Liverpool e l'Atalanta vittoriosa a Bergamo sul Chelsea) e Roma e Bologna attese dai loro impegni di Europa League (i giallorossi a Glasgow con il Celtic e gli emiliani a Vigo contro il Celta) - in Italia sono state designate le squadre arbitrali in vista della 15ª giornata di Serie A.

Serie A, gli arbitri della 15ª giornata: le designazioni

Lecce-Pisa (ven. 12 dicembre ore 20:45) - Arbitro: Sacchi di Macerata. Assistenti: Cecconi-Giuggioli. IV uomo: Dionisi. Var: Maggioni. Avar: Pairetto.
Torino-Cremonese (sab. 13 dicembre ore 15) - Arbitro: Marinelli di Tivoli. Assistenti: Mastrodonato-Pistarelli. IV uomo: Turrini. Var: Meraviglia. Avar: Di Bello.
Parma-Lazio (sab. 13 dicembre ore 18) - Arbitro: Marchetti di Ostia Lido. Assistenti: C.Rossi-Trinchieri. IV uomo: Ayroldi. Var: Aureliano. Avar: Volpi.
Atalanta-Cagliari (sab. 13 dicembre ore 20:45) - Arbitro: Di Marco di Ciampino. Assistenti: Mondin-Miniutti. IV uomo: Mucera. Var: Marini. Avar: Fabbri.
Milan-Sassuolo (dom. 14 dicembre ore 12:30) - Arbitro: Crezzini di Siena. Assistenti: Meli-Alassio. IV uomo: Chiffi. Var: Prontera. Avar: Maresca.
Fiorentina-Verona (dom. 14 dicembre ore 15) - Arbitro: Colombo di Coma. Assistenti: Baccin-Perrotti. IV uomo: Piccinini. Var: Gariglio. Avar: La Penna.
Udinese-Napoli (dom. 14 dicembre ore 15) - Arbitro: Sozza di Seregno. Assistenti: Lo Cicero-Ypshikawa. IV uomo: Bonacina. Var: Ghersini. Avar: Manganiello.
Genoa-Inter (dom. 14 dicembre ore 18) - Arbitro: Doveri di Roma 1. Assistenti: M.Rossi-Bercigli. IV uomo: Forneau. Var: Camplone. Avar: Abisso.
Bologna-Juve (dom. 14 dicembre ore 20:45) - Arbitro: Massa di Imperia. Assistenti: Del Giudici-Moro. IV uomo: Zufferli. Var: Mariani. Avar: Di Bello.
Roma-Como (lun. 15 dicembre ore 20:45) - Arbitro: Feliciani di Teramo. Assistenti: Scatragli-Palermo. IV uomo: Massimi. Var: Mazzoleni. Avar: Giua.

 

 

 

