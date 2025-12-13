Abodi durissimo sugli insulti di Folorunsho alla mamma di Hermoso: "Non può finire a tarallucci e vino"

ROMA - Il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha partecipato all'edizione 2025 di Atreju e, tra i vari temi toccati, focus particolare sull'animata discussione che ha visto protagonista il duo Folorunsho-Hermoso nell'incandescente finale di partita tra Cagliari e Roma di una settimana fa all'Unipol Domus. Abodi ha utilizzato termini durissimi in merito, pur senza mai nominare l'ex centrocampista di Napoli e Fiorentina, ora in Sardegna: "Non quadra se un professionista in campo insulta violentemente e in maniera inaccettabile la mamma di un altro avversario. Non può finire a tarallucci e vino, al di là dell’educazione, è comportamento antisportivo, contro le regole dello sport", sostiene Abodi.