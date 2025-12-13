Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 13 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Abodi durissimo sugli insulti di Folorunsho alla mamma di Hermoso: "Non può finire a tarallucci e vino"

Il Ministro dello Sport, presente all'edizione 2025 di Atreju, ha detto la sua sull'infuocato finale di gara dell'Unipol Domus tra Cagliari e Roma: "Comportamento antisportivo"
3 min
TagsAbodifolorunshoHermoso

ROMA - Il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha partecipato all'edizione 2025 di Atreju e, tra i vari temi toccati, focus particolare sull'animata discussione che ha visto protagonista il duo Folorunsho-Hermoso nell'incandescente finale di partita tra Cagliari e Roma di una settimana fa all'Unipol Domus. Abodi ha utilizzato termini durissimi in merito, pur senza mai nominare l'ex centrocampista di Napoli e Fiorentina, ora in Sardegna: "Non quadra se un professionista in campo insulta violentemente e in maniera inaccettabile la mamma di un altro avversario. Non può finire a tarallucci e vino, al di là dell’educazione, è comportamento antisportivo, contro le regole dello sport", sostiene Abodi.

Abodi: "Bisogna insegnare i comportamenti, servono sanzioni"

"Molto spesso - sottolinea ancora il Ministro dello Sport - ci si nasconde dietro la burocrazia dell’interpretazione della norma: il comportamento dei professionisti deve essere esemplare. Non ho un'ossessione bacchettona, ma per la visibilità che hanno i giocatori più esposti questo deve determinare responsabilità, ci deve essere anche un meccanismo sanzionatorio che faccia capire che certi comportamenti non vanno bene. Se a fronte di insulti nulla succede si è autorizzati a continuare a insultare. Se ci si insulta in Serie A, ci si insulta ancora di più negli under 15. Ogni gesto è letto in modo educativo o diseducativo. Oltre ad insegnare i movimenti, bisogna insegnare i comportamenti".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Hermoso e il caso FolorunshoPisacane su Folorunsho: "Ha sbagliato..."

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS